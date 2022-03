Das PV-Unternehmen Sunfarming will in Deutschland weitere Projekte im Bereich Agri-PV umsetzen. Mit eigenen Konzepten sollen so die Solarstrom- und landwirtschaftliche Produktion vereinbart werden. Bei Sunfarming soll es künftig vor allem um Agri-PV und die Landwirtschaft gehen. Das Unternehmen wolle so die Freiflächen-Photovoltaik und die landwirtschaftliche Produktion unter einen Hut bringen. Dazu hatte Sunfarming nach eigenen Angaben 2021 zwei Konzepte entwickelt. Mit "Öko-Solar" und "Agri-Solar" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...