Bekanntlich werden die Medien in Russland streng kontrolliert. Vereinfacht ausgedrückt wird all das verboten und abgeschaltet, was der Regierung in Moskau nicht gefällt. Auch Netflix muss sich dem an und für sich unterordnen und sollte eigentlich ab dem 1. März 20 TV-Sender ins Programm aufnehmen, die vom Staat kontrolliert oder unterstützt werden.Netflix (US64110L1061) entschied sich mit Blick auf die aktuelle Situation aber dazu, dieser Aufforderung schlicht nicht Folge zu leisten. Stattdessen bekennt der Streaming-Anbieter Farbe und ändert an seinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...