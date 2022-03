Christine Petzwinkler, Börse Social Magazine, nennt ihre subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte:1. Die Zeit, in der sich der ATX-Stand von 5000 Punkten aufbaute, war natürlich extrem einschneidend.2. Der Lehrausgang zur Wiener Börse während meines Studiums, damals noch am Ring und mit Sensalen, war historisch betrachtet sehr wertvoll.3. Die Eröffnung des eigenen Wertpapier-Depots im Jahr 2001.4. Die Börsengänge von zuvor Private Equity-finanzierten Unternehmen wie etwa Andritz oder Polytec waren für mich immer ganz besonders schöne Stories.5. Das IPO von Raiffeisen Bank International war so richtig groß und imposant. Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir gemeinsam mit firesys und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...