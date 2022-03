Um 12:55 liegt der ATX TR mit +2.03 Prozent im Plus bei 6481 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -17.43% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Erste Group mit +5.46% auf 28.96 Euro, dahinter VIG mit +4.60% auf 22.75 Euro und UBM mit +2.44% auf 39.95 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13868 ( -0.79%, Ultimo 2021: 15884, -12.69% ytd). - PIR-News: Andritz, Frequentis, FACC, S Immo, Post, A1 Telekom Austria, UBM- Shorts reduziert, Wiener Börse profitiert- Kurze zu Lenzing und OMV- Unser Robot sagt: Telekom Austria, RBI, Erste Group und weitere Aktien auffällig; Gerald Grohmann führt im CEO-Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Pierer Mobility, Polytec Group und Porr- Börsegeschichte 3.3.: Extremes zu Strabag- Christine Petzwinkler, Börse Social Magazine, ...

