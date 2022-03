Stuttgart (ots) -SWR Dokumentation am Mittwoch, 9. März 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD MediathekWoche für Woche gehen deutschlandweit mehrere zehntausend Menschen auf die Straße, protestieren gegen die Corona-Einschränkungen in ihrem Alltag, gegen das Impfen und eine Impfpflicht. Auch ihre Kritik an den klassischen Medien wird lauter. Sie fühlen sich ausgegrenzt, nicht verstanden. In der Dokumentation "betrifft: Impfgegner - was treibt die Menschen auf die Straße?" kommen diese Menschen zu Wort. Am Mittwoch, 9. März 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss in der ARD Mediathek.SWR Reporter Kolja Schwartz fragt bei Protestierenden nach: Was spricht ihrer Meinung nach gegen das Impfen? Welche Ängste treiben sie um? Wie radikal wollen sie für ihre Ziele kämpfen und wer organisiert diesen Protest?Besuch bei Impfgegner:innenDie Dokumentation "betrifft: Impfgegner - was treibt die Menschen auf die Straße?" begleitet Impfgegner:innen auch in ihrem privaten und beruflichen Alltag. Zum Beispiel Renate R. Die Allgäuerin arbeitet für einen Pflegedienst in Kißlegg, betreut ein schwerstbehindertes, dreijähriges Kind und weiß nicht, ob sie ihren Beruf nach dem 15. März 2022 - wenn die berufsbezogene Impfpflicht kommt - weiter ausführen kann. Renate R. will sich auf keinen Fall impfen lassen. Ihr Mann hatte nach der Booster-Impfung eine Lungenembolie. Sie vermutet einen Zusammenhang. Jetzt demonstriert sie wie zahllose andere im Südwesten gegen die Corona-Maßnahmen und hofft auf ein Einlenken der Politik.Ohne Impfung wenig Teilnahme am öffentlichen Leben möglichStefan H. lebt in Bingen. Der ungeimpfte Student nimmt kaum mehr am öffentlichen Leben teil. Sein Informatik-Studium findet am Computer statt. Er kann während der Dreharbeiten für den Film in Rheinland-Pfalz als Ungeimpfter nicht einmal mehr zum Friseur. Doch der junge Mann nimmt das in Kauf.Folgen der Corona-Pandemie für die GesellschaftDer Film geht umstrittenen Fragen oder Behauptungen der Impfgegner:innen nach. Spalten die Proteste die Gesellschaft und wie verhärtet sind die Fronten? Ein Film von Kolja Schwartz und Martin Klein.Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/betrifft-impfgegnerNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter)Um Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD Mediathek oder der ARD Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:ARD Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.presseportal.de%2Fnr%2F153004&data=04%7C01%7CVesna.Sabljic%40swr.de%7Cb74e2ca3185242e8c3ac08d9250a9efe%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637581550113847503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qZJmgXy6qhLNmTejLgtQCU5CQRj8WW8U8RxHg44K%2BrI%3D&reserved=0)ARD Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.presseportal.de%2Fnr%2F153003&data=04%7C01%7CVesna.Sabljic%40swr.de%7Cb74e2ca3185242e8c3ac08d9250a9efe%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637581550113857459%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wd93EttXic9OWIdRrdzRVh8DIkFHgoKdeFhZ%2BNmwMdA%3D&reserved=0)Pressekontakt:Katja Matschinski, Tel. 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5161701