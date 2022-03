Die Aktie von BASF ist zuletzt stark unter Druck geraten. Dies hängt zum einen an den Unsicherheiten, die aktuell alle konjunkturabhängigen Unternehmen belastet zusammen, aber natürlich auch mit der in Russland aktiven Tochter Wintershall Dea. Die Experten der Baader Bank bleiben diesbezüglich aber gelassen. So hat deren Analyst Markus Mayer das Anlagevotum für die BASF-Papiere nach dem Stopp der Projekte in Russland auf "Buy" belassen. Den fairen Wert beziffert er unverändert auf 85 Euro. Seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...