Hamburg (www.anleihencheck.de) - Wenn wir in ein paar Jahren auf die vergangenen Wochen zurückblicken, werden wir vermutlich wissen, ob sie der Wendepunkt der sich über mehr als vierzehn Jahre hinziehenden Marktphase des "Whatever it takes!" waren, so die Experten von SIGNAL IDUNA Asset Management.Stand heute wisse man nur, dass die Inflation in einem stärkeren Umfang präsent sei, als das die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank (FED) vorhergesehen und in ihre Zinspolitik einkalkuliert hätten. ...

