Wien (www.fondscheck.de) - Bereits zum 1. März dieses Jahres ist Lisa Backes neu in den Vorstand der Luxemburger Hauck & Aufhäuser Fund Services (HAFS) berufen worden, so die Experten von "FONDS professionell".Sie tritt dort die Nachfolge von Achim Welschoff an, der nach 16 Jahren bei der HAFS in die Selbstständigkeit wechselt. Als Mitglied des Executive Boards Asset Servicing verantwortet Backes aus Luxemburg heraus gruppenweit die ManCo-, AIFM- und KVG-Funktionen sowie die Wertpapier-Fondsadministration. Neben Lisa Backes gehören dem Vorstand der HAFS weiterhin Christoph Kraiker sowie Wendelin Schmitt an. ...

