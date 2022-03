Ukrainische Regierung und NGOs erhalten erhebliche Spendengelder via Kryptowährungen Insgesamt sind dabei seit Beginn der Invasion umgerechnet mehr als 50 Millionen US-Dollar zusammengekommen Knapp die Hälfte der Spendengelder an ukrainische Regierung in Ethereum (ETH), 40,1 % in Bitcoin (BTC) Ukraine in puncto Krypto-Adoption führendes Land in Europa Die Ukraine erhält beträchtliche Spenden in Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Tether (USDT). Umgerechnet sollen dabei schon mehr als 50 Millionen ...

