PlaceSense und Senozon, zwei führende Anbieter von standortbezogenen Informationen in Europa, haben eine strategische Partnerschaft gebildet. Ziel ist es, damit in den Bereichen Unternehmensimmobilien und Einzelhandel tätige Unternehmen, sowie OOH-Werbeagenturen bei der Auswahl, Bewirtschaftung und Vermarktung erstklassiger Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu unterstützen.

Durch die Verknüpfung der von PlaceSense bereitgestellten präzisen GPS-Daten mit umfassenden Mobilitätsmodellen von Senozon, denen verschiedene Dateninputs wie etwa vollständig anonymisierte und aggregierte Mobilfunkdaten und Verkehrsnetze zugrunde liegen, wird Unternehmen ein Komplettangebot leistungsstarker und vielschichtiger standortbezogener Informationen zur Verfügung gestellt.

Unter Wahrung höchster Datenschutzstandards ermöglichen die Daten tiefe Einblicke in die physische Welt, indem die Interaktionen zwischen Personen und Standorten analysiert und dargestellt werden. Dies ermöglicht Entscheidungsträgern die Auswahl erstklassiger Standorte, die Bewertung von Immobilien, einen intelligenten Mieter-Mix, Vergleiche mit Wettbewerbern, die Erfolgsmessung von Marketing- und Werbemaßnahmen und vieles mehr.

"Aufgrund der gebündelten Erfahrung und Expertise von PlaceSense und Senozon ist dies eine richtungsweisende Ankündigung, die sich erheblich auf die Möglichkeiten von Unternehmen in verschiedenen Märkten auswirken wird, um die Leistungsfähigkeit von Standortinformationen für strategische Entscheidungen zu nutzen", sagte Phillip Kousz, Chief Sales Officer von Senozon. "Dies ist besonders wichtig, da Unternehmen versuchen, im Zuge der wirtschaftlichen Erholung den Blick über Covid hinaus auf Wachstums- und Expansionsmöglichkeiten zu richten."

Beide Unternehmen verfügen über jahrelange Erfahrung in der Bereitstellung von Standortperformance-Informationen für Einzelhandel, Gewerbeimmobilien, OOH (Out-of-Home)-Werbung, Mobilitätsanbieter und Citymanager. Zum Kundenkreis von Senozon zählen beispielsweise Neo Advertising, TopPharm und BVG. Kunden von PlaceSense sind unter anderem Cushman Wakefield, Nielsen und Lidl.

"Durch unsere Partnerschaft mit Senozon erhalten die Kunden ein breites und umfassendes Spektrum an Besucherdaten, mit denen sie wertvolle Erkenntnisse zu jedem Standort generieren können", sagte Avi Hadas, COO und Mitgründer von PlaceSense. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einem so etablierten Unternehmen und die großen Vorteile, die unsere Partnerschaft den Unternehmen bietet, die von Standortperformance-Informationen profitieren wollen."

Um die Expertise und das Know-how weiter zu maximieren, arbeiten beide Unternehmen derzeit gemeinsam an der Entwicklung einzigartiger Modelle und Lösungen zur weiteren Optimierung ihres Angebots.

Über Placense

PlaceSense, eine führende Plattform für Standortperformance-Informationen, unterstützt im Bereich Unternehmensimmobilien- und Einzelhandel tätige Unternehmen bei der Auswahl, Bewirtschaftung und Vermarktung erstklassiger Standorte. Mit Hilfe der firmeneigenen Technologie generiert die Plattform von PlaceSense Erkenntnisse über jeden Standort durch eine präzise Analyse der Personen, die ihn besuchen, während die Identität der Personen privat und geschützt bleibt. Unterstützt von Nielsen und E.ON, wird das Angebot von PlaceSense von führenden Unternehmen wie Cushman Wakefield, Drees Sommer und Union Investment genutzt. Weitere Informationen finden Sie unter placesense.ai

Über Senozon

Senozon ist ein international tätiges Beratungs- und Technologieunternehmen mit den Spezialgebieten Standortplanung und -bewertung sowie Verkehrsplanung und -modellierung. Senozon nutzt seine einzigartigen und umfassenden Mobilitätsmodelle von Deutschland, der Schweiz und Österreich, um strategische Planungsgrundlagen für Entscheidungsträger in den Bereichen Einzelhandel, Immobilien, OoH und Verkehr zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter senozon.com

