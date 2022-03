BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber fordert direkte Gespräche von UN-Generalsekretär António Guterres mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine sofortige Waffenruhe in der Ukraine. Dabei sollten auch UN-geführte Friedensverhandlungen angeboten werden, schrieb der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an Guterres. Ziel seien ein Ende der Kämpfe, der vollständige Abzug russischer Truppen und langfristige Friedensmaßnahmen.

Am Mittwoch hatten 141 Mitglieder der UN-Vollversammlung für eine Resolution gestimmt, die den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilt - weit mehr als bei früheren Konflikten ähnlicher Art. "Dieses historisch herausragende Ergebnis verleiht Ihnen als UN-Generalsekretär und damit als höchstem Vertreter der Weltgemeinschaft ein einzigartiges Mandat", schrieb Weber.