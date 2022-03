RUKLA (dpa-AFX) - Der Kommandeur des Nato-Gefechtsverbandes in Litauen, Oberstleutnant Daniel Andrä, sieht diesen gut gerüstet für den Fall einer Ausweitung der russischen Aggression auf das Baltikum. "Was wir hier haben, ist eine kampfkräftige, robuste Battlegroup", sagte Andrä am Donnerstag in Rukla am Rande des Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Diese Battlegroup sei ein "sehr scharfes Schwert", das durch Aufstockungen wie zusätzliche Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr noch schärfer geworden sei.

Nach Andräs Angaben ist der multinationale Gefechtsverband durch zusätzliche Kräfte aus Deutschland, Norwegen und anderen Staaten von vorher rund 1200 auf etwa 1600 Soldatinnen und Soldaten angewachsen. Er verfüge über "viel Großgerät, viele Kampfpanzer, viel Equipment". Andrä betonte: "Derzeit steht der Feind jetzt nicht unbedingt direkt vor Rukla oder vor unserer Battlegroup. Aber wir haben einen Feind und eine reale Bedrohung, die täglich sichtbar und spürbar ist."

Steinmeier und der litauische Präsident Gitanas Nauseda besuchten das deutsche Kontingent des dort stationierten Nato-Gefechtsverbands. Mit derzeit an die 1000 Soldatinnen und Soldaten stellt die Bundeswehr in diesem multinationalen Verband das größte Kontingent. Zudem führt die Bundeswehr seit 2017 die "Enhanced Forward Presence Battle Group" (EFP), wie der Verband im Nato-Jargon heißt./sk/DP/stk