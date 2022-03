3. März 2022 - Vancouver (British Columbia). Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC, OTC: TRT, FRA: Z1K) ("Traction" oder das "Unternehmen"), ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung von Explorationsprojekten in Kanada gerichtet ist, einschließlich seiner beiden Vorzeige-Uranprojekte in der weltbekannten Region Athabasca, gibt die Ernennung von Lester Esteban zum Director und CEO des Unternehmens bekannt.

Herr Esteban ist eine erfahrene Führungskraft der Bergbaubranche mit einer Erfahrung von 15 Jahren in den Bereichen Bergbau, Chemie und Industrie. Zuvor arbeitete Esteban für Univar Solutions Inc., ein führendes Chemievertriebsunternehmen, sowie für Draeger Safety Canada Ltd. eines der weltweit führenden Unternehmen in der Sicherheitsbranche. Zurzeit ist Herr Esteban beim Chemievertriebshändler Quadra Chemicals Ltd. beschäftigt und fungiert als Student Chair des CMP (Canadian Mineral Processors) Saskatchewan & Manitoba Regional Committee des CIM (Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum).

Herr Esteban ersetzt Michael Malana als CEO und Mitglied des Board of Directors des Unternehmens. Das Unternehmen möchte Herrn Malana für seine Beiträge für das Unternehmen danken und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Herausforderungen.

Über Traction Uranium Corp.

Traction Uranium (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) ist im Bereich der Mineralexploration und der Erschließung von Prospektionsgebieten in Kanada tätig, einschließlich seiner beiden Vorzeige-Uranprojekte in der weltbekannten Athabasca-Region.

Wir laden Sie ein, unter www.tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Für das Board of Directors

Faizaan Lalani

Director

Kontakt

Tel.: +1 604 425 2271

E-Mail: info@tractionuranium.com

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit.

