Unternehmen: CLIQ Digital AG

ISIN: DE000A0HHJR3



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 03.03.2022

Kursziel: 66,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Erstmaliger Ausblick für 2025 deutet starke Wachstumsdynamik an

CLIQ hat jüngst den Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht, nachdem bereits Anfang Februar starke vorläufige Finanzkennzahlen sowie ein Ausblick auf 2022 kommuniziert worden waren. Neu ist nun neben einigen KPIs vor allem der mittelfristige Ausblick bis 2025, der eine weiterhin sehr hohe Wachstumsdynamik andeutet.



Vorläufige Finanzkennzahlen wurden bestätigt: Die bereits Anfang Februar bekannt gegebenen vorläufigen Eckwerte für Q4/21 wurden bestätigt (vgl. Comment vom 02.02.2022). Zudem veröffentlichte CLIQ erstmals Kundenzahlen. So ist in 2021 die Anzahl der zahlenden Mitglieder um +43,5% yoy auf 1,3 Mio. gestiegen (2020: 0,9 Mio.; 2019: 0,6 Mio.). Darüber hinaus gab das Unternehmen diesmal - neben Details zum regionalen Umsatzsplit (Nordamerika: 50%; EU: 42%; RoW: 8%) - auch eine Erlösaufteilung nach Dienstleistungen bekannt. Hier differenziert CLIQ zwischen Multi- und Single-Content-Portal sowie werbefinanzierten Inhalten. In 2021 machte der Bereich Multi-Content demnach mit 107,9 Mio. Euro bzw. 72% den Löwenanteil aus (Single-Content: 31,3 Mio. Euro bzw. 21%; werbefinanzierte Inhalte: 10,7 Mio. Euro bzw. 7%). Zudem wird deutlich, dass das Multi- Content-Portal stark wächst (2021: +69% yoy), wohingegen die Erlöse der Single-Content-Portale rückläufig waren (-14% yoy). Die von CLIQ forcierte Strategie, den Content stetig zu erweitern, um die Attraktivität der Multi-Content-Portale zu erhöhen, scheint sich somit auszuzahlen. Ebenfalls neu ist die konkrete Dividendenhöhe, die der HV am 14.04. vorgeschlagen werden soll. Mit 1,10 Euro liegt diese signifikant über den 0,46 Euro des Vorjahres und ergibt aktuell eine attraktive Dividendenrendite i.H.v. 5,6%.

Umsatz soll bis 2025 um durchschnittlich 35% p.a. auf 500 Mio. Euro steigen: Neben den bereits bekannten Parametern der Guidance für 2022 (Umsatz: mindestens 210 Mio. Euro; EBITDA: > 33 Mio. Euro) verkündete CLIQ nun auch eine Prognose der Mitgliederzahl, die in 2022 auf 1,7 bis 1,8 Mio. ansteigen soll (+31 - 38% yoy). Darüber hinaus veröffentlichte das Unternehmen erstmalig starke mittelfristige Ziele, die bis Ende 2025 ein Erlösniveau von 500 Mio. Euro (CAGR 2021-2025: 35%) sowie eine Kundenzahl von 4 bis 5 Mio. in Aussicht stellen. Sowohl wir als auch der Konsens liegen bisher signifikant unterhalb dieses Umsatzlevels (MONe: 290,2 Mio. Euro; Konsens: 268,9 Mio. Euro). Nach Aussagen des Vorstands im Conference Call sollen die 500 Mio. Euro größtenteils organisch erreicht werden. Hinsichtlich des damit einhergehenden Margenniveaus geht CLIQ aktuell von einer ähnlichen Höhe wie in 2022 aus (ca. 16% EBITDA-Marge). Wir behalten unseren konservativen Ansatz bei und lassen unsere Prognosen bis zur Veröffentlichung von weiterem operativen Newsflow (z.B. dem Launch in neuen Regionen, der Ergänzung von Content oder der Vermarktung des deutschen Multi-Content-Portals ab Q2/22) vorerst unverändert.



Fazit: Als besonders erfreulich erachten wir die nun kommunizierten ergänzenden KPIs, die die Transparenz des Reportings sukzessive aufwerten. Da wir unsere Modellparameter mit Blick auf die neuen Mittelfristziele vorerst unverändert lassen, erhöht sich unser Kursziel nur durch das Fortschreiben des DCF-Modells moderat auf 66,00 Euro (zuvor: 64,00 Euro). Vor dem Hintergrund des u.E. bevorstehenden guten operativen Newsflows sowie der günstigen Bewertung (KGV 2022e: 5,6x) bestätigen wir die Kaufempfehlung.







°