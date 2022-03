Hamburg (ots) -Donnerstag, 3. März 2022: NDR Info Extra ab 20.45 Uhr im NDR Fernsehen, im Radio bei NDR Info und auf den NDR Info Social Kanälen; ab 21.00 Uhr NDR Info Redezeit im RadioEin Ende des Krieges in der Ukraine ist nicht abzusehen, Tausende Ukrainer*innen sind auf der Flucht. Welche Folgen hat der Krieg für Norddeutschland? Welche Hilfsangebote gibt es im Norden? Wie können Sorgen und Ängste bewältigt werden?Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich heute Abend ein NDR Info Extra zeitgleich im NDR Fernsehen und im Radio bei NDR Info. Moderation: Bibiana Barth. Vorab überträgt das NDR Fernsehen ab 20.15 Uhr den ARD Brennpunkt.Gäste "NDR Info Extra":Dr. Alexander Graef, Russland-Experte vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in HamburgProf. Dr. Sebastian Trautmann, Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie von der Medical School of HamburgIm Anschluss an das Extra stehen die Experten gegen 21.00 Uhr in der NDR Info Redezeit im Radio für Fragen zur Verfügung (Moderation: Janine Albrecht). Interessierte können sich über ein Kontaktformular anmelden (ndr.de/redezeit), ab 20.30 Uhr unter (08000) 44 17 77 anrufen, Sprachnachrichten über die NDR Info App senden und Fragen über die NDR Info Social Kanäle bei Facebook und Instagram stellen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5161766