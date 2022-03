Die Rufe nach Unabhängigkeit vom Gas werden angesichts der Sicherheitslage in Europa und der enormen Preissteigerung fossiler Brennstoffe immer lauter. Eine Studie des Wuppertal Instituts, die von Greenpeace in Auftrag gegeben wurde, zeigt nun, dass es eine vollständige Abkehr von fossilen Brennstoffen in diesem Sektor bereits in 13 Jahren möglichen wäre. Haushalte würden dabei sogar noch Kosten sparen.Eine vollständig klimaneutrale Wärmeversorgung im Gebäudesektor inklusive Bestand ist im Jahr 2035 möglich. Die Haushalte würden dabei sogar günstiger wegkommen und ab 2035 jährlich 11,5 Milliarden ...

