Osnabrück (ots) -Katharina Wackernagel: Vater fiel bei meiner Geburt in OhnmachtSchauspielerin: Er war so aufgeregt - Schon mit sieben die erste Theatergruppe gegründet - Im nächsten Leben will die 43-Jährige eine Patisserie am Meer in der Bretagne eröffnenOsnabrück. Schauspielerin Katharina Wackernagel (43) war bei ihrer Geburt offenbar eine Herausforderung für ihre Eltern: "Mein Vater ist bei meiner Geburt in Ohnmacht gefallen", berichtete sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Nicht etwa, weil ich so ein schrecklicher Anblick war, sondern wohl eher, weil er so aufgeregt war und es ihn belastet hat, dass er meine Mutter in ihrem Stress nicht richtig unterstützen konnte." Auch für ihre Mutter sei die Geburt keine leichte gewesen: "Wie meine Brüder kam auch ich zu spät, was für meine Mutter natürlich ein bisschen beschwerlich war."Hätte sie die Möglichkeit einer Zeitreise, würde die 43-Jährige heute gerne den Tag ihrer Geburt ansteuern: "Ich würde es wirklich gerne noch mal erleben und mir ein bisschen genauer anschauen, wie es so ist, das Licht der Welt zu erblicken."Für den Schauspielberuf habe sie sich schon als Kind entschieden, berichtete Wackernagel weiter: "Ich habe schon mit sieben Jahren meine erste Theatergruppe gegründet. Das muss man sich mal vorstellen: Eine vorlaute Siebenjährige, die vier Leute zusammentrommelt und sagt, ihr müsst jetzt Text auswendig lernen. Und dann spielen wir ,Balle, Malle, Hupe und Artur', das war ein Kinderstück des Grips-Theaters, das ich auf Platte hatte. Ich habe die anderen angehalten, ihre Texte ordentlich zu lernen, und dann haben wir das aufgeführt." Sie habe Regie geführt und "natürlich" auch die Hauptrolle übernommen. Aufgeführt wurde das Stück dann in der Kasseler Kultureinrichtung "Das offene Wohnzimmer" - "so richtig mit Publikum, Tickets und Eintrittzahlen".Für ein mögliches nächstes Leben hat Wackernagel allerdings einen Traum, der mit Schauspielerei nichts zu tun hat: "Manchmal denke ich, in meinem zweiten Leben würde ich gern eine Patisserie in Frankreich aufmachen, mit Törtchen und Gebäck in einem kleinen bretonischen Ort direkt am Meer. Ich würde nur vier Stunden öffnen, den Rest des Tages an der Küste spazieren gehen und nachts backen."Wackernagel ist ab 8. März als Hauptfigur Marie Gabler in der wiederbelebten ARD-Erfolgsserie "Mord mit Aussicht" zu sehen. Darin spielt sie eine Kölner Kriminalkommissarin, die in die Eifel strafversetzt wurde und sich dort zurechtfinden muss.https://www.noz.de/deutschland-welt/promi-show/artikel/katharina-wackernagel-vater-fiel-bei-meiner-geburt-in-ohnmacht-22631495Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5161799