Mutares Aktie bietet eine hohe Dividendenrendite, ein erprobtes Geschäftsmodell und handelt deutlich unter dem aktuell von Hauck Aufhäuser bestätigten von 37,50 EUR. Die Analystin Alina Köhler sieht Chancen auf eine Dividende "über den Erwartungen" wegen des BEXity- Exits vom Montag.Konkret hiess es: "Mit dem Verkauf des Portfoliounternehmens hat Mutares in weniger als drei Jahren einen ROIC von > 10x erreicht, was über dem Zielwert von 7-10x liegt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Transaktion vor der HV am 17. Mai abgeschlossen wurde, sollte der Exit noch für die Dividendenausschüttung für ...

