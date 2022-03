ERICSSON steckt in Problemen mit Korruptionen, sowohl extern gegenüber dem Markt wie intern in der eigenen Organisation. Marktwert aktuell rd. 23 Mrd. € (umgerechnet) für 23,4 Mrd. € Umsatz in diesem Jahr. Der Gewinn zeigt weniger Dynamik mit nur 0,70 € je Aktie nach 0,67 €.



ERICSSON ist die Nr. 1 in der Telekomausrüstung mit dem Schwerpunkt 5G und umfangreichen Interessen in östlichen Ländern. Wahrscheinlich auch in Russland. Eine Bestätigung gibt es nicht. Ob darin ein besonderes Risiko enthalten ist, bleibt offen. Kann der Kurs sich auf dem aktuellen Niveau von rd. 73,49 SEK stabilisieren? Als schwedisches Unternehmen genießt ERICSSON stets eine gewisse Neutralität. Das gilt sowohl für China wie Russland und teilweise Nahost. Vergleichbar der Rolle der Schweizer in ähnlichen Lagen. 70 bis 73 SEK sind damit ein glaubwürdiges Investment.



Die Themen der Actien-Börse Nr. 09:



Themen u.a.:



++ Die geldpolitischen Entscheidungen treten ins zweite Glied++ Die drei großen Energiekonzerne im Vergleich++ SIEMENS ENERGY mit Rückenwind++ Die Kursexplosion von HENSOLDT geht etwas zu weit++ WIENERBERGER mit Erholungspotenzial?++ Die ersten Tech-Werte sind offenbar gelandet++ Der S&P 500 bildet den Mittelwert zwischen Dow und Nasdaq



