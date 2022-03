ROUNDUP 3: Merck KGaA mit Gewinnsprung - Gute Geschäfte mit Impfstoffherstellern

DARMSTADT - Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA blickt nach einem starken zweiten Corona-Jahr optimistisch in die Zukunft. Dank guter Geschäfte seiner Laborsparte mit Impfstoffentwicklern und -herstellern in der Pandemie wuchs das Dax -Unternehmen 2021 so stark wie nie. Aber auch die Pharmasparte und das Elektronikgeschäft mit Halbleitermaterialien trugen zu den Zuwächsen bei, wie Merck am Donnerstag mitteilte. In diesem Jahr sollen Umsatz und Betriebsgewinn aus eigener Kraft stark steigen. An der Börse reagierten die Anleger erfreut.

ROUNDUP 2: Ukraine-Krieg macht Lufthansa beim Neustart zu schaffen - Kursrutsch

FRANKFURT - Lange Umwege nach Fernost, fehlende Passagiere und steigende Ölpreise: Die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine gehen auch an der Lufthansa nicht spurlos vorbei. Dabei hat sich das Unternehmen nach einem erneuten Milliardenverlust im vergangenen Jahr gerade für einen fulminanten Neustart nach der Pandemie bereit gemacht. Angesichts der unsicheren Lage will der Vorstand für 2022 nicht einmal die Rückkehr in die Gewinnzone in Aussicht stellen.

ROUNDUP 2: Auch VW-Konzern stoppt Russland-Geschäft - neue Pläne für Kurzarbeit

WOLFSBURG/KALUGA - Wie bereits mehrere andere internationale Konzerne setzt nun auch Volkswagen sein Russland-Geschäft wegen des Krieges gegen die Ukraine aus. "Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs hat der Konzernvorstand entschieden, die Produktion von Fahrzeugen in Russland bis auf weiteres einzustellen", hieß es am Donnerstag. Auch sämtliche Exporte der größten europäischen Autogruppe in die Russische Föderation würden "mit sofortiger Wirkung gestoppt". Einzelne Marken wie Porsche äußerten sich ebenso.

ROUNDUP/Anlagenbauer Gea sieht Unsicherheiten für Ausblick wegen Ukraine-Krieg

DÜSSELDORF - Der Anlagenbauer Gea will dank eines deutlich gestiegenen Auftragsbestands 2022 bei Wachstum und Gewinn noch eine Schippe drauflegen. Allerdings sorgt der Krieg in der Ukraine für viele Unsicherheiten. Zwar seien Lieferkettenprobleme und die Krise in der Ukraine im Ausblick durchaus berücksichtigt, doch ließen sich die Auswirkungen der indirekten Kriegsfolgen wie steigende Energiekosten nur schwer abschätzen, erklärte Konzernchef Stefan Klebert auf der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag. Die Aktien fielen bis zum Mittag um gut drei Prozent auf 36,85 Euro.

ROUNDUP: Evonik will operatives Ergebnis steigern - Etwas höhere Dividende

ESSEN - Der Spezialchemie-Konzern Evonik traut sich trotz der hohen Rohstoffkosten im laufenden Jahr ein weiteres Gewinnwachstum zu. Dabei will er die zuletzt stark gestiegenen Rohstoff-, Energie- und Logistikkosten durch höhere Preise kompensieren. Wie sich der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen auf das Geschäft auswirkt, wagte der Vorstand am Donnerstag bei der Bilanzvorlage jedoch nicht einzuschätzen. 2021 legte der Konzern bei Umsatz, Gewinn und freiem Mittelzufluss nach dem Corona-Knick des Vorjahres deutlich zu.

ROUNDUP: Hohe Materialkosten drücken Kions Marge - starke Nachfrage

FRANKFURT - Der Gabelstapler-Hersteller Kion hat im vergangenen Jahr von der großen Nachfrage nach Logistik-Fahrzeugen profitiert und blickt zuversichtlich auf 2022. Dank eines rekordhohen Auftragseingangs sowie Einsparungen sei das bereinigte operative Ergebnis 2021 überproportional gewachsen, teilte der MDax-Konzern am Donnerstag in Frankfurt mit. Dem standen allerdings höhere Material- und Logistikkosten gegenüber. Die Aktie legte kurz nach Handelsstart zeitweise um mehr als 13 Prozent zu, zuletzt waren es noch rund 9 Prozent Plus. Seit Jahresbeginn steht aber immer noch ein Abschlag von rund einem Fünftel zu Buche.

Maschinenbau: Ukraine-Krieg frühestens im März bei Aufträgen sichtbar

FRANKFURT - Deutschlands Maschinenbauer sind mit Schwung ins Jahr gestartet. Im Januar stieg der Auftragseingang bereinigt um Preiserhöhungen (real) um 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie der Branchenverband VDMA am Donnerstag mitteilte. "Die russische Aggression in der Ukraine konnte im Januar natürlich noch keine Rolle spielen, die Auswirkungen des Kriegs werden in den Auftragszahlen frühestens ab März zu sehen sein", erläuterte VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann.

Auto-Neuzulassungen erholen sich nur langsam



BERLIN - Die Autoverkäufe in Deutschland kommen nur langsam in Gang. Im Februar wurden 200 512 Pkw neu zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das waren 3,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, aber deutlich weniger als vor der Corona-Krise.

ROUNDUP/Uniper-Mutter Fortum: Keine Neuprojekte in Russland - Aktie unter Druck

ESPOO - Der finnische Energiekonzern Fortum reagiert auf die Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Eine Fortsetzung des "business as usual" sei "keine Option", teilte der Mutterkonzern des deutschen MDax -Konzerns Uniper am Donnerstag bei der Vorlage der Bilanz in Espoo mit. Alle neuen Investitionsprojekte in Russland seien gestoppt worden, hieß es. Die Gaslieferungen liefen aber normal weiter.



Weitere Meldungen



-ROUNDUP: ProSiebenSat.1 will Umsatz weiter steigern - 2021 mit Rekorderlös -Drägerwerk verdient deutlich weniger

-GFT Technologies mit Rekordbilanz - kräftiges Wachstum für 2022 im Blick -Rüstungskonzern Rheinmetall rechnet mit bis zu 3000 neuen Stellen -Bauboom hält an: Irischer Baustoffkonzern CRH übertrifft Ergebnisprognose -Ford verkauft E-Tretroller-Sparte Spin - Anbieter Tier übernimmt -Bordnetzspezialist Leoni will Ukraine-Ausfälle ausgleichen -Spotify schließt Büro in Russland - Angebot weiter verfügbar -H&M stellt vorübergehend alle Verkäufe in Russland ein -Auch der Spediteur DB Schenker legt Russland-Geschäft auf Eis -Boeing setzt Russland-Geschäfte aus

-Auch Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz stoppt Exporte nach Russland -Ost-Ausschuss: Deutsche Firmen stehen hinter Russland-Sanktionen -Russe Abramowitsch kündigt Verkauf von FC Chelsea an

-Toyota setzt Produktion in St. Petersburg aus

-Roskosmos beendet Kooperation mit deutschem Raumfahrtzentrum -Ex-Betriebsratschef von SAP endgültig raus aus Aufsichtsrat -ROUNDUP: Deutschlandradio-Intendant Raue wiedergewählt -ROUNDUP: IAEA-Gremium verurteilt russische Einnahme von ukrainischen AKWs -Ukraine-Krise: EU-Kommission sucht Alternativen zu russischem Gas -Bayer plant Milliardeninvestitionen in Deutschland

-Russland stoppt Lieferungen von Raketentriebwerken an USA -9,4 Milliarden Euro: Sportwettenanbieter melden Umsatzrekord -SAP-Chef Klein verdient 2021 deutlich mehr

-Modeverband: Geschäftsbeziehungen mit Russland kommen zum Erliegen -Londoner Börse stoppt Handel mit 28 Papieren mit Russland-Verbindung -Verband will bei nicht genehmigter Wassermenge Tesla-Vertrag kündigen -Frankreich stellt Verfahren nach Germanwings-Absturz ein -ROUNDUP: Ukraine-Krieg sorgt für neue Debatte über Agrarpolitik -BVB-Chefscout Pilawa Kandidat als Sportdirektor bei Hertha BSC -London sperrt Versicherungsmarkt für russische Luft- und Raumfahrt -Chipkonzern Qualcomm: AR-Brillen brauchen noch fünf bis zehn Jahre -ROUNDUP: Stromausfall legt Teile Taiwans lahm - Millionen betroffen -Finnair plant wegen Ukraine-Krieg Beurlaubung von Flugpersonal -Lufthansa kündigt steigende Ticketpreise an

-ROUNDUP: Helaba macht Gewinnsprung - Ausblick wegen Ukraine-Krieg vorsichtig -Milliarden vom Bund: Rüstungsfirmen wollen deutlich mehr produzieren -BGH macht Lockdown-Betroffenen wenig Hoffnung auf Entschädigung -EuGH-Gutachten: Umweltschützer dürfen gegen Thermofenster bei Autos klagen -Porsche stellt Geschäfte mit Russland vorläufig ein

-Lidl eröffnet erste Filialen in Estland

-Google und französische Verlage treffen neue Urheberrechtseinigung -Helaba steigert Gewinn deutlich - Vorsichtiger Ausblick -Weitere Warnstreiks an Flughäfen möglich

-Ikea stellt Betrieb in Russland und Belarus vorübergehend ein -ROUNDUP: Tesla-Fabrik in Brandenburg steht kurz vor Genehmigung -Außenwerber Ströer will im ersten Quartal überdurchschnittlich stark wachsen -Fernseher-Verkäufe nach Corona-Boom 2020 wieder gesunken°

