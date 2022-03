DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 4. März (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Januar Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +8,0 Mrd Euro zuvor: +6,8 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +16,0 Mrd Euro zuvor: +23,9 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm *** 08:45 FR/Industrieproduktion Januar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm *** 09:00 AT/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 09:25 BE/Nato-Außenminister, Dringlichkeitssitzung zur Situation in der Ukraine; gg 12:30 PK von Nato-Generalsekretär Stoltenberg, Brüssel 09:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch beim Einsatzführungskommando der Bundeswehr, Schwielowsee 10:00 DE/Allianz SE, Geschäftsbericht 2021, München 10:00 IT/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar Eurozone PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -3,0% gg Vm 11:00 GR/BIP 4Q 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Februar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +440.000 gg Vm zuvor: +467.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,9% zuvor: 4,0% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,50% gg Vm zuvor: +0,73% gg Vm 15:15 DE/CDU-Generalsekretär Czaja, Eingangsstatement zur Klausurtagung des Bundesvorstandes, St. Ingbert *** 15:40 EU/Sondersitzung der EU-Außenminister mit den Amtskollegen der USA, der Ukraine, Großbritanniens und Kanadas zur Situation in der Ukraine, Brüssel - EU/Ratingüberprüfungen für Zypern (S&P), Estland (Moody's), Finnland (S&P), Montenegro (S&P) ===

