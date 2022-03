Die Kraftwerke "Corazon I" und "Guajillo", beide im US-Bundesstaat Texas, werden von Eni New Energy US übernommen. Der Solarpark verfügt über 200 Megawatt Photovoltaik-Leistung sowie der Großspeicher über 200 Megawatt Leistung/400 Megawattstunden Kapazität.Baywa re hat den Verkauf von zwei Großprojekten in den USA an die dort ansässige Zentrale des italienischen Energieunternehmens Eni New Energy US Inc. Abgeschlossen. Es handelt sich um das Photovoltaik-Kraftwerk "Corazon I" mit 266 Megawatt DC-Leistung/200 Megawatt (AC) und das Speicherprojekt "Guajillo" mit 200 Megawatt Leistung und 400 Megawattstunden ...

