Einen Blitzstart zaubert heute SMA Solar auf's Parkett. Schließlich wird die Aktie rund zehn Prozent nach vorne katapultiert. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 31,76 EUR. SMA Solar ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei SMA Solar, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche SMA Solar-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund neunzehn Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 37,76 EUR. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...