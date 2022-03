San Francisco, 3. März 2022 (ots/PRNewswire) -Mit einem Wert von 902 Mio. $ wird OpenSpace in der Bau- und Immobilienbranche auf über 10.000 Baustellen und mit mehr als 7 Mrd. erfassten Quadratmetern immer weiter verbreitetOpenSpace, der weltweit führende Anbieter von 360°-Baustellenerfassung und KI-gestützten Analysen, gab heute eine Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 102 Millionen US-Dollar unter der Leitung von PSP Growth, dem Venture- und Growth-Equity-Zweig von PSP Partners, bekannt. Da die automatisierte Realitätserfassung im Bauwesen zum Standard geworden ist, hat OpenSpace eine branchenweit führende Akzeptanz seiner Produkte und Technologien erfahren. Im letzten Jahr hat das Unternehmen mehrere Schritte unternommen, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen, darunter die Erweiterung des Produktangebots, die Ausweitung der internationalen Präsenz und die Erschließung neuer Anwendungsbereiche.Mit dieser jüngsten Finanzierung erhöht sich die Gesamtsumme, die OpenSpace im vergangenen Jahr aufgenommen hat, auf 157 Mio. US-Dollar und wird für die weitere Skalierung des Unternehmens und die Entwicklung weiterer KI-gestützter Technologien verwendet. Unter der Führung von PSP Growth beteiligen sich an der Runde auch mehrere neue Investoren, darunter von BlackRock verwaltete Fonds und Konten sowie Alpaca VC, Fischer Homes, Harmonic Growth Partners, Mirae Asset und Sino Group. Die Runde umfasst auch eine bedeutende Beteiligung der bestehenden Investoren Alkeon Capital Management, GreenPoint Partners, JLL Spark, Lux Capital, Menlo Ventures, Navitas Capital, Nine Four Ventures und Taronga Ventures."Aus unserem Blickwinkel der Investition in und des Aufbaus von dauerhaften Geschäften sowohl im Immobilienbereich als auch in wachstumsstarken Technologieunternehmen sehen wir OpenSpace als führend an der Schnittstelle dieser beiden Segmente", sagte Penny Pritzker, Gründerin und Vorsitzende von PSP Partners und ehemalige US-Handelsministerin. "Wir sind unglaublich optimistisch für die Zukunft des Unternehmens und freuen uns darauf, das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.""Nach der Prüfung von Hunderten von Unternehmen im Bereich der Bautechnologie", so Momei Qu, Managing Director von PSP Growth, "wissen wir, wie selten ein Unternehmen mit dem Kaliber des Teams, der Technologie und dem außergewöhnlichen wirtschaftlichen Erfolg von OpenSpace zu finden ist."Innerhalb des 10 Billionen Dollar Baustoffmarktes hat OpenSpace mit seiner Produktpalette einen unmittelbaren Marktzugang gefunden. Seit der Gründung im Jahr 2017 hat sich der Umsatz jedes Jahr verdoppelt oder verdreifacht. Kunden haben OpenSpace bisher auf über 10.000 Baustellen eingesetzt, wobei allein im letzten Monat über 500 Baustellen eingerichtet wurden. Auf der Plattform wurden mehr als 650 Millionen Quadratmeter an Baustellenbildern erfasst, wodurch einer der größten Datensätze der Branche für Bauflächen entstanden ist.OpenSpace fügt sich nahtlos in den normalen Bauablauf ein. Die Bauarbeiter befestigen einfach eine handelsübliche 360°-Kamera an ihrem Schutzhelm und begehen die Baustelle wie gewohnt. Sobald das Video in die Cloud hochgeladen ist, fügt die Computer-Vision-Technologie von OpenSpace die Bilder zusammen und ordnet sie dem Grundriss zu, so dass eine zuverlässige, einzige Quelle der Wahrheit entsteht. OpenSpace macht es den Projektbeteiligten leicht, sich von jedem beliebigen Ort aus zu koordinieren, ohne vor Ort sein zu müssen. Dadurch werden Missverständnisse vermieden, Reisezeit und -kosten gespart und ein historisches Aufzeichnungssystem für das Gebäude bereitgestellt.OpenSpace hat sein Produktangebot über die automatische Realitätserfassung hinaus erweitert und bietet nun auch Module wie ClearSight Fortschrittsverfolgung, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz automatisch den Prozentsatz der abgeschlossenen Arbeit für Aufgaben wie Wände, Mechanik, Elektrik und mehr misst. Im vergangenen Jahr wurden außerdem OpenSpace Basic, ein Freemium-Angebot, und 3D Scan zur Erfassung mit LiDAR-fähigen iPhones und iPads eingeführt."Es ist eine enorme Leistung, eine "Must-Have"-Plattform in einer Branche aufzubauen, insbesondere in einer so massiven Branche wie der globalen Bauindustrie", sagte Dave Yarnold, CEO Partner bei Harmonic Growth Partners und ehemaliger CEO von ServiceMax und VP Global Sales bei SAP SuccessFactors. "Jeevan hat ein einzigartig qualifiziertes Team zusammengestellt, um diese Chance zu nutzen, und ich freue mich darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, während sie das Unternehmen weiter ausbauen.""Bauherren haben eine unglaublich wichtige und schwierige Aufgabe - unser Ziel ist es, ihr Leben einfacher und effizienter zu machen. Wir tun dies mit Technologien, die ihre Arbeit ergänzen und unterstützen", so Jeevan Kalanithi, CEO und Mitbegründer von OpenSpace. "Wir freuen uns, mit Investoren zusammenzuarbeiten, die unser Ziel, diese Nachfrage zu befriedigen, anerkennen und unterstützen. Wir freuen uns darauf, unsere Plattform weiter auszubauen, um die Bedürfnisse von Bauherren in allen Branchen und auf der ganzen Welt optimal zu erfüllen."Über OpenSpaceOpenSpace wurde 2017 gegründet und ist ein KI-Technologieunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein neues Maß an Transparenz und Effizienz in die Bau- und Immobilienbranche zu bringen. Mit unserer Plattform erfassen Bauunternehmen automatisch eine vollständige visuelle Aufzeichnung der Baustelle und erhalten so eine einzige Quelle der Wahrheit, die die Koordination verbessert, die Verantwortlichkeit fördert und die Beilegung von Streitigkeiten vereinfacht. Bis heute haben unsere Kunden OpenSpace genutzt, um mehr als sieben Milliarden Quadratmeter Bildmaterial von aktiven Bauprojekten auf Tausenden von Baustellen in über fünfundsiebzig Ländern zu erfassen.