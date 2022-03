Mainz (ots) -Der Fernsehrat und der Verwaltungsrat des ZDF verabschieden den ZDF-Intendanten Dr. Thomas Bellut am Donnerstag, 10. März 2022, um 11.00 Uhr, Halle 45, Hauptstraße 17-19, 55120 Mainz. Per Livestream sind Journalistinnen und Journalisten herzlich eingeladen, der Veranstaltung zu folgen und darüber zu berichten. In begrenztem Umfang ist eine persönliche Teilnahme vor Ort möglich.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird zur Verabschiedung von Thomas Bellut eine Rede halten. Zudem sprechen die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, die ZDF-Fernsehratsvorsitzende, Marlehn Thieme, sowie der derzeitige Programmdirektor und künftige Intendant des ZDF, Dr. Norbert Himmler.Um den Livestream zu verfolgen, ist eine Anmeldung unter ZDFpresse@zdf.de erforderlich. Der Link zum Livestream wird allen, die sich akkreditiert haben, vorab per E-Mail zugeschickt.Akkreditierungsinformationen für die Berichterstattung vor Ort:Aufgrund der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen ist die Teilnahme von Journalistinnen und Journalisten vor Ort nur begrenzt möglich.Interviewmöglichkeiten wird es keine geben, Bewegtbildaufnahmen sind nicht zulässig.Bitte melden Sie sich mit Ihren Angaben zu Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Telefonnummer und Medium sowie mit einer Kopie des Presseausweises per E-Mail an unter ZDFpresse@zdf.de.Die Zu- bzw. Absagen erfolgen nach Ablauf der Akkreditierungsfrist am Montag, 7. März 2022, 10.00 Uhr.Für die Teilnahme sind 2G-Plus-Nachweise erforderlich (geimpft oder genesen plus tagesaktuellen negativen Corona-Test). Am Veranstaltungsort besteht keine Testmöglichkeit.Dauerakkreditierungen gelten nicht.Kontakt:Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind am Donnerstag, 10. März 2022, ab 15 Uhr erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/bellutthomasPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5161916