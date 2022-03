DGAP-News: cyan AG / Schlagwort(e): Sonstiges

cyan AG: Sozialer MVNO LOV Telecomunicaciones launcht auf cyans BSS/OSS Plattform in Kolumbien



03.03.2022 / 16:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Sozialer MVNO LOV Telecomunicaciones launcht auf cyans BSS/OSS Plattform in Kolumbien München, 3. März 2022 - Die cyan AG, ein führender europäischer und weltweit tätiger Anbieter von intelligenten Cybersicherheitslösungen und BSS/OSS-Plattformdiensten für die Telekommunikationsbranche, gibt den erfolgreichen Launch des kolumbianischen, sozialen Mobile Virtual Network Operators (MVNO) LOV Telecomunicaciones SAS, mittels der cyan BSS/OSS Plattformtechnologie, bekannt. cyans Seamless BSS/OSS & MVNE Plattform bietet out-of-the-box eine One-Stop-Shop-Lösung für MVNOs, die mit dem Wachstum der Nutzerzahlen skalieren kann. Das innovative Design bietet eine vollständige End-to-End-Unterstützung von der Mobilfunknetzintegration, dem Produktmanagement, der Echtzeitabrechnung bis hin zur Kundenbetreuung und dem digitalen Customer Experience Management. Damit sich MVNOs völlig auf ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten konzentrieren können, bietet cyan einen kompletten Managed Service sowie Unterstützung für den Geschäftsbetrieb über seine weltweit verfügbaren Cloud-basierten Hubs. Unter dem Motto "LOVe connects us all" schafft LOV eine Plattform, die über einfache Telekommunikationsdienste hinausgeht, um so das tägliche Leben seiner Abonnenten zu verbessern. LOV will auf diese Weise dazu beitragen, die Träume vieler Menschen auf sozial verantwortliche Weise zu verwirklichen. Jose Luis Galan, Co-Founder von LOV Telecomunicaciones: "Etwas so Einfaches wie ein Telefonanruf, ein Chat oder das Surfen im Internet sind nicht mehr nur isolierte Handlungen, denn wenn sie in der Gemeinschaft durchgeführt werden, haben sie die Macht, Gleichgültigkeit zu bekämpfen und große Veränderungen zu bewirken. Mit der BSS/OSS-Plattform von cyan haben wir einen Partner gefunden, der uns auf unserem Weg unterstützen kann." Edison Diaz, Director für Lateinamerika bei cyan: "Wir freuen uns darüber, Partner von LOV zu sein und so das Wachstum dieses sozial verantwortlichen Unternehmens, durch unsere marktführende Technologie und Plattform, unterstützen zu dürfen. Unser Plattform-as-a-Service-Ansatz bietet die vollständige technische und betriebliche Unterstützung, die für den reibungslosen Betrieb des MVNO erforderlich ist, so dass LOV sich vollständig auf die soziale Wirkung konzentrieren kann und als bedeutender Akteur in der kolumbianischen Telekommunikationsbranche mit einem qualitativ hochwertigen Dienst wachsen kann, von dem alle Menschen im Land profitieren." Über LOV Telecomunicaciones LOV Telecomunicaciones ist ein soziales Unternehmen, das Mobilfunkdienste als Instrument nutzt, um das Leben der Menschen durch Prepaid-Dienste in Kolumbien zu verändern. Das Unternehmen gibt der Mobiltelefonie eine neue Bedeutung und spendet 50 % seiner Betriebseinnahmen für soziale Zwecke. Mit Mobilfunktarifen ab COP 1.000, Sprach- und Datenpaketen und 4G (LTE)-Abdeckung unterstützt LOV die Kommunikationsbedürfnisse aller. Über cyan Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und Plattformen (BSS/OSS) für Telekomunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind IT-Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen von cyan werden als White-Label-Produkt in die Infrastruktur der Geschäftspartner integriert, welche diese dann in einem B2B2C-Modell, unter der eigenen Marke ihren Endkunden anbieten. Heute zählt die Unternehmensgruppe zahlreiche internationale Kunden, über die Produkte von cyan an über Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. cyans Kunden sind neben Orange unter anderem Claro Chile (América Móvil Group) und der Telekomkonzern Magenta (T-Mobile). Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.

03.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de