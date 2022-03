DJ MÄRKTE USA/Erholung geht gebremst weiter - Ölpreisanstieg gestoppt

NEW YORK (Dow Jones)--Die kräftige Erholung vom Vortag setzt sich am Donnerstag zum Start an der Wall Street gebremst fort. Allerdings wird das Geschehen unverändert vom Krieg in der Ukraine und dem Thema Inflation dominiert. Hoffnungen richten die Akteure an den Märkten trotz der fortgesetzten russischen Angriffe darauf, dass beide Seiten zugleich noch am Donnerstag wieder verhandeln wollen.

Kurz nach der Startglocke gewinnt der Dow-Jones-Index 0,5 Prozent. Der S&P-500 rückt um 0,4 Prozent vor und der Nasdaq-Composite um 0,2 Prozent.

Daneben wirkt weiter nach, dass US-Notenbankchef Jerome Powell am Mittwoch angesichts der beharrlich hohen Inflation lediglich für einen kleinen Zinsschritt in zwei Wochen plädierte. Er dämpfte damit Sorgen Befürchtungen einer Zinserhöhung um 50 Basispunkten, die zuvor von anderen Notenbankvertretern geschürt worden waren. Powell wird am Berichtstag vor dem Bankenausschuss des US-Senats sprechen, dürfte dort aber im Wesentlichen die Aussagen vom Mittwoch wiederholen.

Konjunkturseitig zeigen die schon vor Handelsbeginn veröffentlichten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe eine etwas deutlichere Abnahme als erwartet. Gemeinsam mit den schon am Mittwoch veröffentlichten Arbeitsmarktdaten des Dienstleisters ADP stimmt diese für die offiziellen Daten am Freitag zuversichtlich. Andererseits dürften davon tendenziell auch inflationstreibende Effekte ausgehen, wie auch von den deutlich höher als gedacht ausgefallenen Lohnstückkosten im vierten Quartal 2021.

Best Buy und Bilibili gesucht

Geschäftszahlen hat unter anderem der Elektronik-Einzelhändler Best Buy vorgelegt. Das Unternehmen hat im vierten Quartal mehr verdient als erwartet, was der Aktie zu einem Plus von 4,8 Prozent verhilft.

Bilibili steigen um 4,4 Prozent, nachdem der chinesische Anbieter von Videospielen zwar einen überraschend hohen Verlust vermeldet hat, der Umsatz jedoch die Erwartungen übertraf. Außerdem will der CEO aus eigener Tasche 10 Millionen Dollar aufwenden, um Aktien des Unternehmens zurückzukaufen.

Ein enttäuschender Ausblick lässt die Aktie des Cloudsoftware-Anbieters Snowflake um rund 14 Prozent einbrechen.

Tesla steigen um 0,3 Prozent. Vorbörslich hatte die Nachricht etwas belastet, dass CEO Elon Musk seinen Widerstand gegen die Organisation der Belegschaft in der US-Autogewerkschaft UAW aufgegeben hat.

Splunk (+4%) steigerte i Berichtsquartal den Umsatz und wies einen geringeren Verlust als erwartet aus. Okta (-5,2%) schnitt im Schlussquartal ebenfalls besser als befürchtet ab, kündigte aber hohe Investitionen an.

Ölpreisanstieg gestoppt

Der Anstieg der Ölpreise ist zunächst gestoppt. Auslöser für den Richtungswechsel im Tagesverlauf ist die Nachricht, dass die Verhandlungen mit Iran über eine Wiederbelebung des Atomabkommens Fortschritte machen. Damit könnte bald wieder iranisches Öl auf den Markt kommen, was die Angebotssorgen lindert. Verwiesen wird auch darauf, dass sich die Opec+-Länder am Mittwoch darauf verständigt hatten, wie geplant die Fördermengen weiterhin jeden Monat um 400.000 Barrel pro Tag zu erhöhen. Am Vortag hatte das den Anstieg dercÖlpreise freilich noch kalt gelassen.

Der Dollar ist als "sicherer Hafen" weiter gefragt. Der Dollarindex steigt um 0,2 Prozent. Bei den Staatsanleihen hat sich die Lage nach den massiven Bewegungen in beide Richtungen an den Vortagen beruhigt. Die Renditen steigen nach dem deutlichen Plus am Mittwoch zwar weiter, aber nur noch leicht.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.074,36 +0,5% 183,01 -6,2% S&P-500 4.404,56 +0,4% 18,02 -7,6% Nasdaq-Comp. 13.774,18 +0,2% 22,16 -12,0% Nasdaq-100 14.281,44 +0,3% 37,75 -12,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,52 +1,2 1,51 79,4 5 Jahre 1,77 +1,6 1,76 51,2 7 Jahre 1,85 +1,1 1,84 41,2 10 Jahre 1,89 +1,0 1,88 37,6 30 Jahre 2,25 -0,3 2,25 35,0 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:24 Uhr Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1087 -0,3% 1,1102 1,1091 -2,5% EUR/JPY 128,22 -0,2% 128,40 128,26 -2,0% EUR/CHF 1,0192 -0,4% 1,0203 1,0234 -1,8% EUR/GBP 0,8286 -0,1% 0,8277 0,8312 -1,4% USD/JPY 115,65 +0,1% 115,65 115,65 +0,5% GBP/USD 1,3382 -0,2% 1,3406 1,3345 -1,1% USD/CNH (Offshore) 6,3220 +0,0% 6,3227 6,3237 -0,5% Bitcoin BTC/USD 43.695,30 -0,9% 43.347,15 44.347,12 -5,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 108,88 110,60 -1,6% -1,72 +46,3% Brent/ICE 111,90 112,93 -0,9% -1,03 +45,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.927,94 1.928,89 -0,0% -0,96 +5,4% Silber (Spot) 25,19 25,25 -0,2% -0,06 +8,1% Platin (Spot) 1.080,85 1.074,49 +0,6% +6,36 +11,4% Kupfer-Future 4,74 4,66 +1,7% +0,08 +6,1% ===

