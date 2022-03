Hohe Frachtkosten, schlechte Wetterbedingungen und Krieg: Einige Gründe für den jüngsten Anstieg des Weizenpreises. Am Donnerstag kletterte der europäische Weizenfuture um elf Prozent nach oben. In Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine ist der Preis des Getreides bereits zum Wochenbeginn in die Höhe geklettert. Der US-Future legte um über neun Prozent auf ein Neuneinhalb-Jahres-Hoch von 9,2 US-Dollar je Scheffel zu (entspricht 27,21 kg). ...

