Die Möglichkeit, Kleidung digital anzuprobieren, gewinnt mit dem E-Commerce-Wachstum mehr und mehr an Bedeutung. Mit den Lösungen des taiwanesischen Unternehmens Perfect soll das auch mit Kosmetik möglich sein. Über einen SPAC-Deal will die Software-Schmiede nun an die Börse und hat namhafte Investoren gewonnen.Mit rund einer Milliarde Dollar soll Perfect im Rahmen der Fusion mit der Mantelgesellschaft Provident Acquisition bewertet werden. Der Deal würde dem Unternehmen insgesamt 335 Millionen ...

