Der Krieg und die Finanz-Sanktionen gegen Russland treiben mehr Geld in die dezentrale Kryptobranche. Gleichzeitig ergreifen einzelne Kryptobörsen Maßnahmen. Der Krieg in der Ukraine wirbelt den Kryptomarkt auf. Auf der einen Seite fließen Krypto-Spenden in Millionenhöhe in die Wallet der ukrainischen Regierung. Andererseits könnte Russland Kryptowährungen nutzen, um Finanzsanktionen zu umgehen. Ein Überblick. Welche Alternativen bleiben Russland nach dem Swift-Ausschluss? Als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine, der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...