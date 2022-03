Immer mehr Unternehmen ziehen sich aus Geschäften in Russland oder mit russischen Unternehmen zurück, ohne dass sie dadurch aufgrund von Sanktionen gezwungen werden. Doch längst nicht jeder reißt derzeit alle Zelte ab. Bei E.ON ist von einem derartigen Rückzug derzeit nichts zu sehen.Das Unternehmen ist unter anderem an der Pipeline Nord Stream 1 beteiligt, für die immer mehr Kritiker einen Stopp fordern, um mit Gas-Importen aus Russland den völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine nicht länger zu finanzieren. An der Börse sorgt das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...