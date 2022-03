FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag seine Talfahrt beschleunigt. Nach einer kurzen Stabilisierung infolge freundlich gestarteter US-Börsen gab der deutsche Leitindex sein kleines Erholungsplus rasch wieder ab. Zuletzt sackte er um 2,2 Prozent auf unter 13 700 Punkte ab. Der EuroStoxx 50 fiel am späten Nachmittag ebenfalls auf ein Tagestief und verlor 2,2 Prozent. Der FTSE 100 sackte um 2,5 Prozent ab.

In den USA drehten die Börsen ebenfalls ins Minus. Die hohe Unsicherheit durch den russischen Krieg in der Ukraine belastet immer stärker. Inzwischen wurde erneut Verhandlungen für eine Waffenruhe aufgenommen, doch Russland setzt sein Bombardement sogar verstärkt fort. Zudem drohte der russische Präsident Wladimir Putin weitere Forderungen an die Ukraine an. Zuvorderst gehe es um die Demilitarisierung der Ukraine und deren neutralen Status, bekräftigte der Kreml. Nach Einschätzung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron steht im russischen Krieg gegen die Ukraine das Schlimmste noch bevor, wie aus dem Élyséepalast nach einem Telefonat Macrons mit Putin verlautete./ck/he

