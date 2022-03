Aus Furcht vor einer Energiekrise und ihren wirtschaftlichen Folgen machen Anleger einen großen Bogen um europäische Aktien. Dax und EuroStoxx50 fielen am Donnerstag um jeweils mehr als zwei Prozent auf 13.698,40 beziehungsweise 3741,64 Punkte. Der US-Standardwerteindex Dow Jones büßte 0,6 Prozent ein. "Ein Ende der Invasion in der Ukraine ist trotz laufender Verhandlungen nicht in Sicht und das Schicksal der gesamten Welt scheint in den Händen eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...