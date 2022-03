Berlin - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zweifelt massiv am Verhalten des russischen Präsidenten Putin. "Es ist mit rationalen Gründen leider nicht zu erklären", sagte sie der RTL/n-tv-Redaktion.



Der Präsident habe sich "offensichtlich in den Kopf gesetzt, jegliche rote Linie zu überschreiten", so die Grünen-Politikerin. Die Außenministerin rät dringend zur Mäßigung: "Mit Blick auf weitere Eskalationsstufen ist vollkommen klar, das haben wir ja auch deutlich gemacht, dass auch rhetorisch mit Begriffen wie 'nuklear' gar nicht ums sich geworfen werden darf."

