Weiter vorrückende russische Truppen in der Ukraine, um 30,7 % in der Eurozone im Januar gestiegene Erzeugerpreise und damit zunehmender Druck auf die Notenbanken, die Zinsen zu erhöhen, lasteten heute auf der Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Bei den Einzelwerten gab die Aktie von Hensoldt nach dem Paketverkauf eines Großaktionärs deutlich nach, während die Aktie der Lufthansa nach neuen Geschäftszahlen und einem enttäuschenden Ausblick deutlich tiefer schloss. Bei der Aktie von VW drückte die Einstellung des Russlandgeschäfts auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...