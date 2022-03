Zum Handelsstart des Donnerstags konnte der DAX die Notierungen unter 14.000 Punkten erneut nutzen, um zwischenzeitliche Stärke aufzubauen. Der Index kam noch einmal in den 14.050er-Bereich voran, wo er in der Vorwoche bereits einen Schlusskurs und ein Zwischentief ausgebildet hatte. Doch dort war in der ersten Handelsstunde das Momentum bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...