Angst vor Inflation? Die US-Bank Goldman Sachs meint, dass Anleger ihr Geld in Divdenden-Zahler investieren sollten. Die realen Aktien-Renditen seien seit 1940 negativ, solange die Inflation fünf oder gar - wie jüngst in den USA - sechs Prozent übersteige. Das Dividenden-Wachstum könne dagegen in Zeiten hoher Inflation den Anstieg einigermaßen mitmachen.Laut Goldman Sachs sind Dividenden-Aktien billig und werden mit einem höheren Abschlag zum Markt gehandelt als üblich. Das berichtet CNBC (Englisch, ...

