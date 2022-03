Bereits drei Tage lang blieben die Börsen in Moskau bereits geschlossen und so schnell werden sie wohl auch nicht wieder öffnen. Wie gestern bekannt wurde, wurde der Handel auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Diesem Beispiel folgten mittlerweile auch immer mehr internationale Handelsplötze.Rein auf dem Papier wurde damit unter anderem der Kursverfall bei Gazprom (US3682872078) gestoppt. Allerdings ist das ein schwacher Trost für all jene, die noch auf Aktien des Versorgers sitzen und diese nun nahezu unmöglich noch irgendwie losbekommen können. Damit ...

