Jocelyn PINEAU, Chief Financial Officer und Vorstandsmitglied, scheidet voraussichtlich zum 30. Juni 2022 aus dem Unternehmen aus.

Ein neuer leitender Chief Financial Officer wird die Entwicklung von Valbiotis als wichtiger Akteur im gesundheitsfördernden Ernährungssektor unterstützen.

Valbiotis (FR0013254851 ALVAL, PEA/KMU-qualifiziert), ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf wissenschaftlicher Innovation zur Vorbeugung und Bekämpfung von Stoffwechselkrankheiten, gibt organisatorische Änderungen im Vorstand bekannt.

Jocelyn PINEAU, derzeitiger Chief Financial Officer und Vorstandsmitglied, wird am 30. Juni 2022 aus dem Unternehmen ausscheiden. Bis zu diesem Zeitpunkt wird PINEAU weiterhin seine Pflichten im Unternehmen wahrnehmen und seinen operativen Aufgaben nachgehen. Darüber hinaus wird er den Übergang mit seinem Nachfolger bzw. seiner Nachfolgerin regeln.

Der Aufsichtsrat hat diesem Wechsel in seiner Sitzung vom 3. März 2022 zugestimmt. Die Suche nach einem neuen Chief Financial Officer läuft bereits. Dieser soll die für die kommenden Monate geplanten wichtigen Meilensteine unterstützen. Zu diesen zählen insbesondere mehrere klinische Ergebnisse, die noch für dieses Jahr erwartet werden und den Weg für eine zukünftige Vermarktung ebnen sollen (siehe Pressemitteilung vom 6. Januar 2022).

Im Interesse von Valbiotis und aller seiner Aktionäre und im gegenseitigen Einvernehmen wird jegliche Übertragung von Geschäftsanteilen durch Jocelyn PINEAU bis Ende Dezember 2024 eingeschränkt.

Jocelyn PINEAU, CFO und Vorstandsmitglied,äußerte sich hierzu wie folgt:"Ich bin sehr stolz auf die Jahre, die ich bei Valbiotis verbringen durfte, und ich möchte mich bei den kompetenten und engagierten Mitarbeitenden bedanken, mit denen ich sehr gerne zusammengearbeitet habe. Valbiotis hat den Weg für die Entwicklung eines einzigartigen Innovationsmodells zur Prävention und Bekämpfung von Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen geebnet. Ich bin davon überzeugt, dass das Unternehmen auch weiterhin einer erfolgreichen Zukunft entgegenblicken kann."

Sébastien PELTIER, CEO und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens,äußerte sich folgendermaßen: "Im Namen aller unserer Mitarbeitenden, aller Vorstandsmitglieder und aller Mitglieder des Aufsichtsrats möchte ich mich bei Jocelyn PINEAU für seine für das Unternehmen geleistete Arbeit bedanken und ihm viel Erfolg bei seinen künftigen Aufgaben wünschen. Im Jahr 2022 beginnt bei Valbiotis ein neuer Entwicklungszyklus, in dem eine Reihe von klinischen Ergebnissen in den Bereichen Hypercholesterinämie, Bluthochdruck und Prädiabetes erwartet wird. Wir sind bereits heute bereit und in der Lage, alle Chancen zu ergreifen, die diese Märkte bieten."

Über Valbiotis

VALBIOTIS ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich der wissenschaftlichen Innovation zur Vorbeugung und Bekämpfung von Stoffwechselkrankheiten als Antwort auf ungedeckten medizinischen Bedarf verschrieben hat.

Der innovative Ansatz von Valbiotis soll die Gesundheitsversorgung durch die Entwicklung einer neuen Klasse von gesundheitsfördernden Ernährungsprodukten revolutionieren, die darauf abzielen, das Risiko schwerer Stoffwechselkrankheiten zu senken. Diese Lösungen setzen an mehreren Punkten an und werden durch die Verwendung terrestrischer und maritimer pflanzlicher Ausgangsstoffe ermöglicht.

Die Produkte des Unternehmens sind für die Lizenzierung an Akteure des Gesundheitssektors vorgesehen.

Das Unternehmen wurde Anfang 2014 im französischen La Rochelle gegründet und ist zahlreiche Partnerschaften mit führenden Wissenschaftszentren eingegangen. Es unterhält drei Standorte in Frankreich Périgny und La Rochelle (Département Charente-Maritime) sowie Riom (Département Puy-de-Dôme) sowie eine Tochtergesellschaft in Quebec City (Kanada).

Valbiotis ist Mitglied des Netzwerks "BPI Excellence" und dem BPI-Label zufolge ein "Innovatives Unternehmen". Valbiotis wurde außerdem mit dem Prädikat "Junges innovatives Unternehmen" ausgezeichnet und hat von der Europäischen Union umfangreiche finanzielle Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für seine Forschungsprogramme erhalten. Valbiotis ist ein PEA-KMU-qualifiziertes Unternehmen.

Weitere Informationen über Valbiotis finden Sie unter: www.valbiotis.com

Name: Valbiotis

ISIN-Code: FR0013254851

Mnemotechnischer Code: ALVAL

EnterNext© PEA-PME 150

Die vorliegende Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Ziele von Valbiotis. Valbiotis ist der Auffassung, dass diese Prognosen auf rationalen Hypothesen und den dem Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Informationen beruhen. Dies stellt jedoch in keiner Weise eine Garantie für künftige Ergebnisse dar. Diese Prognosen können aufgrund von Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen und der Finanzmärkte sowie einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Frage gestellt werden, einschließlich derjenigen, die im Registrierungsdokument von Valbiotis beschrieben sind, das am 27. Juli 2021 von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigt wurde (Antragsnummer R 21-039). Dieses Dokument ist auf der Website des Unternehmens (www.valbiotis.com) erhältlich. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien oder Wertpapieren von Valbiotis in irgendeinem Land dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220303005674/de/

Contacts:

Unternehmenskommunikation Valbiotis

Carole ROCHER Marc DELAUNAY

Tel. +33 5 46 28 62 58

media@valbiotis.com

Finanzkommunikation Actifin

Stéphane RUIZ

Tel. +33 1 56 88 11 14

sruiz@actifin.fr