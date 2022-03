Barcelona, Spanien, 4. März, 2022 (ots/PRNewswire) -HTC VIVE, die führende Virtual Reality (VR)-Plattform und das Ökosystem, stellte auf dem Mobile World Congress 2022 eine Reihe von Innovationen vor, darunter Fortschritte in der 5G-Technologie, VR-Erlebnisse im Auto, Location Based Entertainment (LBE) und die neuesten Updates für das Viverse, HTC VIVEs Platz im Metaverse.Betreten der VIVERSEViverse ist der Platz von HTC VIVE im Metaversum: ein Universum mit neuen Erfahrungen und ein nahtloses Tor zu anderen VR-Universen in Zusammenarbeit mit Partnern auf der ganzen Welt.HTC VIVE präsentierte neue Innovationen, um den Menschen die bestmögliche Erfahrung bei der Erkundung des Viverse zu bieten. Zu diesen Innovationen gehören VIVE Browser, ein neuer VR-basierter Webbrowser, und VIVE Connect, ein Portal zum Erleben und Durchqueren des Viversums. Das Unternehmen stellte außerdem VIVE Guardian vor - ein neues Tool, das Eltern, Erziehungsberechtigten und Lehrern die Kontrolle darüber gibt, was junge Menschen in VR sehen und tun können."VIVERSE ist das nächste Kapitel unserer Vision von VIVE Reality. VIVE ist unsere Marke und bedeutet "Leben", und Verse bezieht sich auf die Kapitel des Lebens. Viverse bietet nahtlose Erlebnisse, die auf jedem Gerät und überall erreichbar sind. Ermöglicht wird dies durch die virtuelle und erweiterte Realität, Hochgeschwindigkeits-Konnektivität, KI und Blockchain-Technologien, in die HTC seit mehreren Jahren investiert. Wir laden unsere Partner ein, sich uns auf dieser fantastischen Reise zum Internet der Dinge anzuschließen", sagte Cher Wang, Mitbegründerin und Vorsitzende von HTC.Angetrieben von ReignZusammen mit seiner Tochtergesellschaft G Reigns und dem Partner Supermicro hat HTC ein 5G-Netzwerk mit niedriger Latenz aufgebaut, das Live-Demos am HTC-Stand ermöglichte. In einer Demo steuerten die Gäste funkgesteuerte Autos auf einer kleinen Rennstrecke in Echtzeit über 5G und nutzten dabei das kompakte, tragbare 5G-Produkt Reign Core von HTC.Auf dem Weg zu einem HolorittHTC VIVE und holoride arbeiten zusammen, um Autofahrern VR-Unterhaltung zu bieten, indem sie die VIVE Flow VR-Brille und die innovative immersive Technologieplattform von holoride nutzen. holorides Technologie verbindet VR-Inhalte mit Echtzeit-Bewegungs-, Standort- und Navigationsdaten aus dem Fahrzeug. In Kombination mit VIVE Flow, der leichten und kompakten VR-Brille von HTC, ist holoride ideal für die Unterhaltung der Passagiere auf ihren Reisen. Die Gäste des MWC konnten holorides In-Car VR bei einer Fahrt durch Barcelona erleben.Gemeinsam spielen in VRHTC VIVE demonstrierte auch das neueste Location Based Entertainment (LBE) von Yullbe Go / Europa Park, mit einer Vor-Ort-Erfahrung, die es fünf Spielern mit VIVE Focus 3 ermöglichte, sich auf derselben Karte zu bewegen, zu interagieren und gemeinsam zu spielen.Für die vollständige Pressemappe mit zusätzlichen Informationen und hochauflösenden Bildern klicken Sie hier.Über HTCHTC VIVE ist die führende Virtual Reality (VR)-Plattform und ein Ökosystem, das realitätsnahe VR-Erlebnisse für Unternehmen und Verbraucher schafft. Das VIVE-Ökosystem besteht aus hochwertiger VR-Hardware, Software und Inhalten. Das VIVE-Geschäft umfasst erstklassige XR-Hardware, die VIVEPORT-Plattform und den App-Store, VIVE Enterprise Solutions für Geschäftskunden, VIVE X, einen 100-Millionen-Dollar-VR-Business-Accelerator, und VIVE ARTS für kulturelle Initiativen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.vive.com.Pressekontakt:Powell Communications,htc@powellny.comOriginal-Content von: HTC VIVE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/123036/5162054