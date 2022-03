STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Waffenlieferung aus Deutschland:

"Was war das doch so schön bequem: Mit dem Grundsatz, Deutschland liefere keine Waffen in Krisen- oder gar Kriegsgebiete konnten alle gut schlafen. So verlogen - weil in der Praxis nie durchhaltbar und nie durchgehalten - eine solche Verallgemeinerung auch immer war. Jetzt steuert die Regierung um, die Ukraine erhält mitten im Gefecht mit Russland Kriegsgerät aus Deutschland. Richtig so. In der Ukraine wird auch die Nato verteidigt. Je tiefer sich die russische Militärmaschinerie in dem Nachbarland festfrisst, desto weniger Mittel stehen Präsident Wladimir Putin zur Verfügung, seinen verbrecherischen Angriffskrieg über die Ukraine hinaus zu tragen. Denn das ist keineswegs ausgeschlossen."