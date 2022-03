SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

In einem dynamischen Marktumfeld, welches durch eine hohe Nachfrage, Engpässe in Lieferketten und die andauernde COVID-19-Pandemie geprägt war, hat die SFS Group im Geschäftsjahr 2021 die sich bietenden Chancen in allen Segmenten genutzt und dank guter Lieferfähigkeit den Umsatz um 11.0% auf CHF 1'893.1 Mio. gesteigert. Alle Endmärkte und Regionen trugen zum guten Wachstum bei. Die resultierende hohe Auslastung der Produktionskapazitäten stärkte die Ertragskraft und führte zu einer EBIT-Marge von 15.9%. Der Konzerngewinn lag bei CHF 248.0 Mio. Zusätzliche Informationen finden Sie in der beigefügten Medienmitteilung und auf www.annualreport.sfs.com Mit freundlichen Grüssen/Best regards



