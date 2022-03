John Williams von der New Yorker Federal Reserve sagt, dass die Zentralbank datenabhängig und transparent in ihren Überlegungen sein muss. Williams sagt, dass die Beamten offen sein müssen, ihren Kurs zu ändern, wenn die Daten dies nahelegen. Wichtige Kommentare Williams sagt, die Probleme in der Lieferkette und der Arbeitskräftemangel dauerten viel ...

