ALLIANZ - Die Allianz ersetzt einem Lehrer-Pensionsfonds aus dem US-Bundesstaat Arkansas einen Großteil der Verluste, die er mit "Structured Alpha"-Hedgefonds der Allianz Global Investors (AllianzGI) in der Corona-Pandemie erlitten hat. In einem gestern bekannt gewordenen Vergleich einigte sich der Versicherer mit dem Arkansas Teacher Retirement System (ATRS) auf 643 Millionen Dollar, wie die "Arkansas Democrat-Gazette" unter Berufung auf Angaben nach dem Informationsfreiheitsgesetz berichtete. Gefordert hatte das ATRS, das 1,6 Milliarden Dollar in drei Hedgefonds des Vermögensverwalters Allianz Global Investors (AllianzGI) investiert hatte, Ersatz für Kursverluste von 774 Millionen Dollar. (Börsen-Zeitung)

BASF - Nach dem Angriff auf die Ukraine lässt der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF die Produktion weiterlaufen, schließt neue Vorhaben in Russland aber weitestgehend aus. "Neue Geschäfte in Russland und Belarus wird BASF nicht abschließen", erklärte das Unternehmen gegenüber der Wirtschaftswoche, "mit Ausnahme von solchen, die der Nahrungsmittelproduktion im Rahmen humanitärer Maßnahmen dienen." Damit geht der nach Umsatz weltgrößte Chemiekonzern auf Distanz zu Russland. (Wirtschaftswoche)

DEUTSCHE BANK - Viele Topmanager der Deutschen Bank führen ihre Korrespondenz untereinander, mit Kunden und mit anderen beruflich relevanten Kontakten auch über Whatsapp und andere Kurzmitteilungsdienste. Diese Praxis ist informierten Kreisen zufolge nun Gegenstand einer internen Untersuchung der Bank, in der die Nutzung solcher Kommunikationskanäle ebenso erhoben wird wie die Beachtung der Regeln der Aufsicht und der Bank selbst zu dem Thema. Ein Sprecher der Deutschen Bank lehnte eine Stellungnahme ab. (Börsen-Zeitung)

DFB - Wegen des Verdachts der Untreue hat die Staatsanwaltschaft erneut Räume des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) durchsucht, unter anderem die Zentrale und Geschäftsräume von fünf Unternehmen. Ein Ex-Funktionär soll mit einer Kommunikationsagentur einen Scheinvertrag in Höhe von 360.000 Euro abgeschlossen haben. (Süddeutsche Zeitung)

HCOB - Am deutschen Bankenmarkt zeichnet sich ein milliardenschwerer Deal ab: Die Mehrheitseigner der Hamburg Commercial Bank (HCOB), die Finanzinvestoren Cerberus und JC Flowers, prüfen einen Verkauf des Geldhauses, wie mehrere mit dem Thema vertraute Personen dem Handelsblatt sagten. Die Investmentbank Morgan Stanley habe begonnen, im Auftrag der Eigentümer bei mehreren Finanzinstituten vorzufühlen, ob diese Interesse an einer Übernahme der HCOB hätten. Es handle sich dabei um erste Sondierungsgespräche und noch nicht um einen formalen Verkaufsprozess. (Handelsblatt)

IIB - In Osteuropa wird sie die "Bank der Spione" genannt: die Internationale Investitionsbank (IIB) in Budapest. Die vom Kreml dominierte Entwicklungsbank gilt als Brückenkopf des russischen Staats in der EU. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und der harten Antwort des Westens wächst die Angst, dass Russlands Präsident Wladimir Putin das Institut nutzen könnte, um Sanktionen zu umgehen. Regierungen und Experten fürchten, er könne über sie Gefolgsleute und Spione in die EU schleusen - und so die Sicherheit Europas gefährden. (Welt)

ITA/LUFTHANSA - Kurz nach Veröffentlichung des Dekrets zur Privatisierung der Alitalia-Nachfolgerin ITA Airways und vor Öffnung der Bücher für eine Due-Diligence-Prüfung gibt es neben Lufthansa-MSC offenbar weitere Interessenten für die Fluggesellschaft. Italienischen Presseberichten zufolge bestehen mindestens zwei weitere Interessensbekundungen. Namen werden nicht genannt. Zu den Kandidaten sollen mehrere Investmentfonds gehören. Als Favorit für einen Zuschlag gilt jedoch das Bündnis aus Lufthansa und der Reederei MSC. Lufthansa-CEO Carsten Spohr bezeichnete kürzlich eine Partnerschaft mit MSC für einen Einstieg bei ITA Airways als strategisches Ziel. (Börsen-Zeitung)

OLB - Die Oldenburgische Landesbank (OLB) will in diesem Jahr die Voraussetzungen für einen Börsengang schaffen. Gespräche mit Investmentbanken und Anwaltskanzleien liefen, bis zur Jahresmitte werde man die Umstellung der Rechnungslegung von den HGB-Regeln auf die internationalen IFRS-Standards abschließen. Der Zeitpunkt des Börsengangs sei vom Marktumfeld und vom Willen der Eigentümer abhängig, sagte Vorstandschef Stefan Barth bei der Präsentation der Jahresbilanz 2021. (Börsen-Zeitung)

NVIDIA - Nvidia ist Opfer eines Cyberangriffs geworden, bei dem große Mengen von geistigem Eigentum des Grafikprozessorherstellers gestohlen wurden. Die Hackerbande Lapsus$ fordert von der Nasdaq-100-Gesellschaft, ihre Treiber für Windows, MacOS und Linux als Open-Source-Software zu veröffentlichen. Kommt das Unternehmen der Forderung bis Freitag nicht nach, wollen die Cyberkriminellen ein 250 GB schweres Datenpaket veröffentlichen, das Designs und Codes enthält, die nicht nur für Nvidia von kritischer Bedeutung sind. Ihren Angaben zufolge verfügen sie über Chip-Entwürfe in der Hardwarebeschreibungssprache Verilog. Werden sie veröffentlicht, hätten Rivalen direkten Zugang zum Design der Prozessoren, könnten daraus lernen und ihre Erkenntnisse für eigene Produkte verwenden. "Die Veröffentlichung der kompletten Verilog-Daten wäre ein totales Desaster für Nvidia und die nationale Sicherheit des Westens", schreibt der Analyst Dylan Patel von Semianalysis. (Börsen-Zeitung)

VOLKSWAGEN - Für Volkswagen-Verhältnisse ging das richtig zügig: Ein Jahr nach den ersten Gedanken zu einer neuen Fabrik für Roboterautos und ein halbes Jahr nach Vorlage der ersten konkreten Pläne, steht nun der Standort für das vielleicht wichtigste Zukunftsprojekt fest: Quasi direkt neben dem Stammwerk im nördlichen Ortsteil Warmenau soll der "Trinity" gefertigt werden, wie das Elektroauto mit den sehr weitgehenden Roboterfunktionen heißt. Damit sind Stendal, Gifhorn und Helmstedt aus dem Rennen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung haben die ersten VW-Gremien dem Standort zugestimmt - an diesem Freitag wird aller Voraussicht nach der Aufsichtsrat grünes Licht geben. (Süddeutschen Zeitung)

VERSICHERER - Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Assekuranz sind komplex. Vor allem indirekt könnte die Branche getroffen werden. Die Ratingagentur AM Best geht angesichts der Turbulenzen an den Kapitalmärkten und möglicher zunehmender Cyberattacken von substanziellen Effekten aus. Die Finanzaufsicht hält die Auswirkungen des Konflikts auf die hiesige Branche aktuell für überschaubar. Die Geschäfte sind vom Krieg direkt nur wenig betroffen. Dafür ist die Branche zu sehr national unterwegs, und in der internationaleren Industrieversicherung greifen meist Kriegsausschlussklauseln. (Börsen-Zeitung)

