London, 4. März 2022 (ots/PRNewswire) -Whitelane Research, ein unabhängiges Unternehmen, das sich auf Sourcing-Analysen spezialisiert hat, hat Hexaware in der IT-Sourcing-Studie 2021/2022 in die Top 3 für Kundenzufriedenheit eingestuft. Zum fünften Mal in Folge hat das Unternehmen nun seinen Platz unter den ersten drei in der Rangliste der Kundenzufriedenheit in Europa behaupten können. Mit einem Ergebnis von 79 % für die allgemeine Zufriedenheit liegt Hexaware auch bei drei anderen individuellen KPIs (Key Performance Indicators) auf Platz eins.Mehr als 1.800 Teilnehmer, die zu den ausgabefreudigsten europäischen IT-Organisationen in Europa gehören, haben über 4.250 einzigartige IT-Sourcing-Beziehungen und über 4.000 Cloud-Sourcing-Beziehungen bewertet. 29 IT/Cloud-Dienstleister wurden auf der Grundlage von Kundenmeinungen in eine Rangliste aufgenommen. Jeder Dienstleister benötigt mindestens 30 Kundenbewertungen für allgemeine Zufriedenheit und mindestens 15 Kundenbewertungen für die jeweiligen IT-Bereiche. Die Studienergebnisse basieren auf den Daten, die sich aus den Antworten der Befragten in der Marktstudie ergeben.In der Studie ergaben sich hervorragende Ergebnisse für Hexaware.Platz 1 für- Qualität der Kundenbetreuung- Vertragliche Flexibilität- ProaktivitätPlatz 2 für PreisniveauPlatz 3 für Anwendungsentwicklung, -wartung und -test (Zufriedenheit nach IT-Bereich)Hexaware hat in Europa bei den meisten KPIs gut abgeschnitten und liegt in der Studie weit über dem Branchendurchschnitt. Der Marktvergleich mit dem letzten Jahr zeigt einen Anstieg der Kundenbetreuungsqualität um 5 %.Amrinder Singh, Executive Vice President von Hexaware, gibt weitere Einblicke in die Wachstumsgeschichte: "Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden weiterhin ein Lächeln ins Gesicht zaubern können - diese Auszeichnung für Kundenzufriedenheit ist ein Beweis für unsere aufrichtigen und konstanten Bemühungen. Wir freuen uns über dieses positive Feedback und die Empfehlungen. Beides wird uns helfen, die Technologie für eine bessere Zukunft zu nutzen. Mit der ständigen Unterstützung unserer Kunden und basierend auf ihrem Vertrauen in unsere Dienstleistungen werden wir auch weiterhin innovationsorientierte Schritte unternehmen, um unsere Kunden zum Lächeln zu bringen."Whitelane Research (http://www.whitelane.com/) ist ein unabhängiges Unternehmen, das sich speziell mit Forschung und Events im Bereich (Out-)Sourcing beschäftigt. Die IT-Sourcing-Studie von Whitelane Research klassifiziert wichtige IT-Dienstleister basierend auf unterschiedlichen Leistungskennzahlen und gilt als eine der repräsentativsten und zuverlässigsten Informationsquellen zum Outsourcingmarkt.