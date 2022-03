DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Der Brand in dem ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Behördenangaben gelöscht. Das Feuer sei am Freitagmorgen um 06.20 Uhr Ortszeit (05.20 Uhr MEZ) vollständig gelöscht worden, erklärte die ukrainische Katastrophenschutzbehörde auf Facebook. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden. In dem größten Atomkraftwerk Europas mit sechs Reaktorblöcken war nach einem russischen Angriff ein Feuer ausgebrochen. Die russische Armee ließ Löschtrupps nach Behördenangaben zunächst nicht zum Brandort durch. Nach dem Angriff auf das Atomkraftwerk von Saporischschja hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Russland "Nuklear-Terror" vorgeworfen. Kein anderes Land der Welt habe jemals Atomanlagen beschossen, sagte Selenskyj in einer in der Nacht zum Freitag veröffentlichten Videobotschaft. "Der Terroristen-Staat verlegt sich jetzt auf Nuklear-Terror." Offenbar wolle Russland die Atomkatastrophe von Tschernobyl "wiederholen". Nach dem russischen Angriff auf das Atomkraftwerk fordert Großbritannien eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Das "rücksichtslose" Verhalten von Russlands Präsident Wladimir Putin könne "direkt die Sicherheit von ganz Europa bedrohen", erklärte das Büro von Premierminister Boris Johnson in der Nacht zum Freitag.

TAGESTHEMA II

Der Stellenzuwachs am US-Arbeitsmarkt dürfte im Februar robust geblieben sein. Volkswirte erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft gegenüber dem Vormonat um 440.000 zugenommen hat. Im Januar hatte der Zuwachs 467.000 betragen. Für die Arbeitslosenquote wird ein Rückgang auf 3,9 (Januar: 4,0) Prozent prognostiziert. Bei den Stundenlöhnen erwarten die Ökonomen ein Plus von 0,5 (0,7) Prozent gegenüber dem Vormonat. Der US-Arbeitsmarktbericht für Februar könne bedeutsam für den Zinsentscheid in zwei Wochen sein, meinen die Experten der Dekabank. Dann dürfte die Leitzinswende eingeläutet werden. Aus geldpolitischer Sicht relevant sehen sie die Daten zum Auslastungsgrad am Arbeitsmarkt, also Arbeitslosenquote und Partizipationsrate. Insgesamt dürfte der Arbeitsmarktbericht einen weiteren Anstieg des Auslastungsgrades andeuten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Allianz SE, Geschäftsbericht 2021, München

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Nordex SE, Jahresergebnis

INDEXÄNDERUNG

Der Indexbetreiber der deutschen Börse, Qontigo, hat am Donnerstagabend basierend auf den Ranglisten per Ende Februar diverse Änderungen der Indexzusammensetzungen am deutschen Aktienmarkt mitgeteilt. Die Aktien des Lkw-Herstellers Daimler Truck und des Versicherers Hannover Rück werden mit Wirkung zum 21. März in den Leitindex DAX der 40 größten deutschen Unternehmen aufgenommen. Ihre Plätze räumen müssen dafür die Papiere des Konsumgüterherstellers Beiersdorf und des Energietechnikherstellers Siemens Energy. Sie werden zukünftig dem MDAX, dem Index der 50 größten Nebenwerte, angehören. Nachfolgend eine Übersicht über die weiteren Änderungen in DAX, MDAX, SDAX und TecDAX:

+ DAX AUFNAHME - Daimler Truck - Hannover Rück HERAUSNAHME - Beiersdorf - Siemens Energy + MDAX AUFNAHME - Beiersdorf - RTL Group - Siemens Energy - Siltronic - Sixt Stämme HERAUSNAHME - Auto1 Group - Compugroup Medical - Daimler Truck - Hannover Rück - Hella + SDAX AUFNAHME - Adesso - Auto1 Group - Compugroup Medical - Hella HERAUSNAHME - Global Fashion Group - RTL Group - Siltronic - Sixt Stämme + TecDAX AUFNAHME - Verbio HERAUSNAHME - SMA Solar

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handels- und Leistungsbilanz Januar Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +8,0 Mrd Euro zuvor: +6,8 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +16,0 Mrd Euro zuvor: +23,9 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm - FR 08:45 Industrieproduktion Januar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm - EU 11:00 Einzelhandelsumsatz Januar Eurozone PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -3,0% gg Vm - US 14:30 Arbeitsmarktdaten Februar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +440.000 gg Vm zuvor: +467.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,9% zuvor: 4,0% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,50% gg Vm zuvor: +0,73% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.429,00 -1,7% E-Mini-Future S&P-500 4.344,00 -0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 13.970,25 -0,4% Nikkei-225 25.985,47 -2,2% Schanghai-Composite 3.451,29 -0,9% +/- Ticks Bund -Future 169,62 +48 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 13.698,40 -2,2% DAX-Future 13.664,00 -2,4% XDAX 13.671,03 -2,4% MDAX 30.332,88 -2,5% TecDAX 3.147,90 -1,8% EuroStoxx50 3.741,78 -2,1% Stoxx50 3.549,02 -1,9% Dow-Jones 33.794,66 -0,3% S&P-500-Index 4.363,49 -0,5% Nasdaq-Comp. 13.537,94 -1,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,14 +6

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Abwärtsfahrt an Europas Börsen dürfte sich am Freitag fortsetzen. Kämpfe in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja sorgen für zusätzliche Verunsicherung. Damit verschärft sich die Lage zusätzlich. Ein Ende der Kämpfe zeichnet sich derzeit nicht ab. Die zweite Gesprächsrunde zwischen russischen und ukrainischen Delegierten am Vortag brachte als einziges Ergebnis eine Verständigung über die Schaffung humanitärer Korridore, um unter anderem Zivilisten aus Kriegsgebieten herausholen zu können, während Russland zugleich seine Angriffe fortsetzte. Daneben nehmen die Stagflationsängste angesichts weiter steigender Energiepreise bei zugleich zunehmenden Wachstumsrisiken durch den Krieg zu. Auch besteht die Gefahr, dass sich die Lieferkettenprobleme wieder verschärfen, die neben den hohen Energiepreisen einer der Gründe für die hohe Inflation sind. Die Zentralbanken stellt dies vor ein Dilemma - sie können die Inflation nicht ernsthaft bekämpfen, da dies die Stabilität der Wirtschaft und Finanzmärkte gefährden würde, zugleich können sie aber auch nicht ignorieren.

Rückblick: Der russische Angriff auf die Ukraine belastete erneut, zugleich wurde von der zweiten Runde der Verhandlungen über einen Waffenstillstand wenig erwartet. Ein Telefonat des französischen Präsidenten Macron mit seinem russischen Pendant Putin belastete eher, denn Putin drohte, neue Forderungen zu stellen und geht davon aus, seine Ziele am Ende durchzusetzen. Für die Aktie der Uniper-Mutter Fortum ging es um 6,3 Prozent nach unten, für Uniper sogar um 17,6 Prozent. Uniper könne durch mögliche Lieferunterbrechungen aus Russland sowie die Auswirkungen westlicher Sanktionen stark betroffen werden, warnte Bernstein. "Jede Terawattstunde Gas-Ausfall kostet Uniper bei den derzeitigen Spotgaspreisen 177 Millionen Euro", rechnen die Analysten. Beim Ausfall von 20 Prozent des Gasflusses seien dies 7 Milliarden Euro, verglichen mit der Marktkapitalisierung von Uniper von 9 Milliarden Euro. Gute Zahlen legte der französische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Thales (+3,8%) vor. Zahlen und Dividende der London Stock Exchange fielen besser als erwartet aus. Die Aktie stieg um knapp 10 Prozent. Telecom Italia (-14%) wartete dagegen mit einem Milliardenverlust und einer Dividendenstreichung auf. Auch der Ausblick enttäuschte.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Merck erfüllte mit seinen Geschäftszahlen alle Erwartungen, die Aktie gewann 1,3 Prozent. Die LBBW erhöhte die Einstufung auf "Kaufen", die Anhebung der Ausschüttung überrasche positiv. Lufthansa verloren nach der Zahlenvorlage 8,2 Prozent. Der Verlust sei zwar deutlich verringert worden gegenüber dem Corona-Jahr 2020, jedoch nicht ganz so deutlich wie erhofft, hieß es. Gut kamen die Zahlen von Kion (+4,3%) an. Der Fabriklogistiker wachse sogar noch stärker als erhofft, hieß es hier. Die zuletzt festen Hensoldt knickten um 18,5 Prozent ein, belastet von Verkäufsplänen des Finanzinvestors KKR nach der Kursverdopplung durch die Rüstungsrally. Die Viertquartalszahlen des Außenwerbers Ströer (+2,2%) fielen nach Einschätzung der Citigroup etwas besser als erwartet aus. Prosieben verloren nach Zahlen über 7 Prozent. Hier sprach die Citigroup von einem uneinheitlichen Bild. Sehr gut kamen die Zahlen von GFT Technologies (+5,2%) an. Händler hoben die Margenstärke hervor, die zu einem Sprung des Vorsteuergewinns um 184 Prozent geführt habe.

XETRA-NACHBÖRSE

March 04, 2022 01:33 ET (06:33 GMT)

Mutares legten minimalzu nach der Mitteilung einer Vereinbarung zur Übernahme des Sheffield-Geschäfts von Allegheny Technologies Incorporated. Um 1,5 Prozent nach oben ging es für Pferdewetten.de. Das Unternehmen hatte angekündigt, die Prognose für das operative Ergebnis des abgeschlossenen Geschäftsjahres 2021 zu erhöhen von bislang minus 1,7 bis minus 2,7 auf minus 0,5 bis minus 1,0 Millionen Euro.

USA - AKTIEN

Schwächer - Im Fokus standen weiter der Krieg in der Ukraine, wo rund 1 Millionen Menschen auf der Flucht sein sollen, und das Thema Inflation. Eine zweite Gesprächsrunde zwischen russischen und ukrainischen Delegierten brachte als einziges Ergebnis eine Verständigung über die Schaffung humanitärer Korridore, während Russland zugleich seine Angriffe fortsetzte. Russlands Präsident Putin drohte derweil in einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Macron weitere Forderungenan. Zudem zeigte er sich sicher, seine Ziele im Ukraine-Krieg zu erreichen. Von Macron hieß es, in dem Gespräch habe es nichts gegeben, das beruhige. US-Notenbankchef Jerome Powell, der am Mittwoch mit seinem Vorschlag einer nur kleinen Zinserhöhung um 25 Basispunkten noch für gute Stimmung gesorgt hatte, warnte derweil, dass der Krieg wahrscheinlich kurzfristig die Inflation ankurbeln werde. Daneben würden durch den Krieg die Probleme in der globalen Versorgungskette verschärft, was zu weiteren Inflationsproblemen führe. Die Aktie des Elektronikeinzelhändlers Best Buy entzog sich mit einem Plus von 9,2 Prozent der negativen Tendenz. Das Unternehmen hatte im vierten Quartal mehr verdient als erwartet.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,53 +1,6 1,51 79,8 5 Jahre 1,74 -1,7 1,76 47,9 7 Jahre 1,82 -2,5 1,84 37,6 10 Jahre 1,85 -2,2 1,88 34,4 30 Jahre 2,24 -1,7 2,25 33,6

Trotz der Aussicht auf steigende Zinsen zur Eindämmung der Inflation gaben die Marktzinsen nach dem massiven Anstieg am Vortag wieder nach, weil die Anleger angesichts der Lage in der Ukraine sicheren Häfen wie Anleihen den Vorzug gaben. Die Zehnjahresrendite sank um knapp 3 Basispunkte auf 1,85 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1029 -0,3% 1,1066 1,1049 -3,0% EUR/JPY 127,42 -0,3% 127,78 127,74 -2,7% EUR/CHF 1,0134 -0,2% 1,0899 1,0167 -2,3% EUR/GBP 0,8267 -0,3% 0,8292 0,8281 -1,6% USD/JPY 115,51 +0,0% 115,47 115,62 +0,4% GBP/USD 1,3344 -0,0% 1,3345 1,3341 -1,4% USD/CNH 6,3229 +0,0% 6,3226 6,3233 -0,5% Bitcoin BTC/USD 41.436,95 -2,5% 42.516,76 42.670,51 -10,4%

Der Dollar zog kräftig an, der Dollar-Index stieg um 0,4 Prozent. Auch der Franken und der Yen profitierten wieder von ihrem Ruf als sichere Häfen, beide konnten sich zum Dollar behaupten. Der Euro war zuletzt mit 1,1064 Dollar so billig wie zuletzt im Mai 2020. Nach Ansicht der Commerzbank preiste der Markt beim Euro wegen des Krieges Erwartungen an künftige Zinserhöhungen etwas aus. Mit den jüngsten Entwicklungen in der Ukraine und dem Angriff auf das Atomkraftwerk Saporischschja bleiben sichere Häfen weiter gesucht. Davon profituieren Dollar, Yen und Franken.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 108,68 107,67 +0,9% 1,01 +46,0% Brent/ICE 111,34 110,46 +0,8% 0,88 +44,5%

Der rasante Anstieg der Ölpreise um über 20 Prozent an den vergangenen drei Tagen wurde gestoppt. Die Preise gaben um knapp 2 Prozent nach. Dabei dürften vor allem Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben auf den erreichten Zehnjahreshochs. Hinzu kamen Meldungen, dass die Verhandlungen mit Iran über eine Wiederbelebung des Atomabkommens Fortschritte machen sollen. Damit könnten bald Sanktionen gegen Iran aufgehoben werden und wieder iranisches Öl auf den Markt kommen. JP Morgan sprach von zusätzlichen 1 Millionen Barrel täglich in den nächsten beiden Monaten. Am Mittwoch hatten die Staaten der Opec+ sich wie erwartet darauf verständigt, wie bereits geplant die Fördermengen weiterhin jeden Monat um 400.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, zumal der Ölmarkt aktuell in einem guten Gleichgewicht sei. Im asiatischen Handel geht es für die Ölpreise allerdings schon wieder leicht nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.934,93 1.935,91 -0,1% -0,98 +5,8% Silber (Spot) 25,09 25,16 -0,3% -0,07 +7,6% Platin (Spot) 1.086,19 1.083,20 +0,3% +2,99 +11,9% Kupfer-Future 4,83 4,77 +1,2% +0,06 +8,1%

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

UKRAINEKRIEG

- Die Websites von Facebook und mehreren unabhängigen Medien sind in Russland teilweise nicht zu erreichen. Die Nichtregierungsorganisation GlobalCheck und Journalisten der Nachrichtenagentur AFP stellten in der Nacht zum Freitag Zugangsprobleme bei den Websites von Facebook sowie den Medien Deutsche Welle, Medusa, RFE-RL und dem russischsprachigen Dienst der BBC fest.

- Als eines der ersten großen russischen Unternehmen hat der Erdölkonzern Lukoil ein sofortiges Ende der Kämpfe in der Ukraine gefordert.

- Eine Woche nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine haben sich Kiew und Moskau nach ukrainischen Angaben als Ergebnis einer zweiten Gesprächsrunde auf die Schaffung humanitärer Korridore verständigt, um Zivilisten aus Kriegsgebieten herausholen zu können.

- Der Angriff auf die Ukraine verläuft laut Russlands Präsident Putin wie geplant. Er wiederholte, dass es sich um einen Kampf gegen "Neonazis" handele, von denen das Nachbarland befreit werden müsse.

- Die USA werden neue Sanktionen gegen russische Oligarchen verhängen. Zu den Strafmaßnahmen sollen unter anderem Einreiseverbote zählen, wie informierte Kreise der Nachrichtenagentur AFP bestätigten. Sie sollen auch auf die Familien der Oligarchen abzielen.

- Die US-Regierung hat den Kongress um 10 Milliarden Dollar für Hilfen für die Ukraine und für Maßnahmen gegen Russland gebeten. Mit dem Geld solle zusätzliche humanitäre, sicherheitstechnische und wirtschaftliche Unterstützung "in der Ukraine und der Nachbarregion" finanziert werden.

- Das Gas-Pipelinenetz von Russland durch die Ukraine nach Deutschland ist vollständig funktionsfähig. "Der Gastransit nach Europa wurde nicht unterbrochen, und wir erfüllen weiterhin unsere vertraglichen, im Voraus gebuchten Transportverpflichtungen", sagte Sergiy Makogon, Chef des ukrainischen Gasleitungsbetreibers GTSOU dem Tagesspiegel.

- Cisco Systems stellt als weiterer US-Konzern die Geschäftstätigkeit in Russland wegen des Einmarsches in der Ukraine ein.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegen. Der Wert lag laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen bei 1.196,4. Am Vortag hatte er 1.174,1 betragen, am Freitag vergangener Woche 1.259,5. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 291 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

GASVERSORGUNG EUROPA / IEA

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt, mit dem die Gasimporte aus Russland innerhalb eines Jahres um ein Drittel reduziert werden sollen.

GELDPOLITIK USA

- Der Krieg in der Ukraine wird nach Einschätzung von Fed-Chef Jerome Powell wahrscheinlich kurzfristig die Inflation ankurbeln. "Wir werden einen Aufwärtsdruck auf die Inflation erleben, zumindest für eine Weile", sagte Powell bei einem Auftritt vor dem Bankenausschuss des US-Senats.

- Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, geht trotz des unsicheren Ausblicks von einer Zinserhöhung der US-Notenbank im März aus. "Wir sind fest entschlossen, die Inflation wieder auf 2 Prozent zu bringen und die dafür notwendigen Maßnahmen zu ergreifen", sagte Williams. Weitere Zinserhöhungen würden wahrscheinlich nach diesem Monat erforderlich sein, und die Fed werde auch den Umfang ihrer Bilanz verringern müssen, so Williams.

IRAN - ATOMABKOMMENM

Im Ringen um die Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran wird der Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) am Samstag zu einem Treffen mit hochrangigen iranischen Vertretern nach Teheran reisen. Nach seiner Rückkehr werde Generaldirektor Rafael Grossi eine Pressekonferenz abhalten, sagte ein Sprecher der Behörde. Seit Wochen gibt es positive Signale, die auf eine Einigung hindeuten.

MOLDAU / EU

Die Republik Moldau hat offiziell einen Antrag für die Aufnahme in die EU eingereicht. Zuvor hatte bereits Georgien unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs in der Ukraine die Aufnahme in die EU beantragt.

POLEN

Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine wird Polen seine Verteidigungsausgaben im nächsten Jahr auf 3 Prozent des BIP erhöhen. Für die Folgejahre kündigte der stellvertretende Ministerpräsident Jaroslaw Kaczynski weitere Erhöhungen an.

RATING RUSSLAND

March 04, 2022 01:33 ET (06:33 GMT)

