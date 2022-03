Am frühen Morgen wird das Währungspaar EUR/CHF mit 1,0134 gehandelt. Der Dollar zeigt sich dagegen zum Franken nur wenig verändert bei 0,9190 Franken.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag weiter nachgegeben und ist erneut auf einen Tiefstand seit Mitte 2020 gefallen. In der Nacht auf Freitag sank die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1010 US-Dollar. Am Morgen kostet sie mit 1,1027 Dollar kaum mehr. Gegenüber dem Franken hat der Euro ebenfalls an Wert verloren und in der Nacht auf Freitag mit 1,01165 Franken ein Jahrestief auf den tiefsten Stand seit...

