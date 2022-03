Calida Group erzielt Rekordgewinn von CHF 24.3 Mio - zweistelliges Wachstum aller Marken und des Online-Geschäfts Coltene Holding AG - Geschäftsjahr 2021: Markante Umsatz- und GewinnsteigerungComet Group setzt ihren Wachstumskurs in 2021 fortEmmi mit konstant zuverlässigem Ergebnis Helvetica plant Kapitalerhöhung für den HSO Fund Daimler Truck und Hannover Rück neu im DAX / Beiersdorf und Siemens Energy verlassen DAX RTL , Sixt Stämme und Siltronic neu im MDAX / Compugroup, Hella und Auto1 verlassen MDAX Adesso kommt in den SDAX / Global Fashion verlässt den SDAX BASF stoppt Neugeschäft in Russland - Produktion läuft aber weiter (Wiwo) pferdewetten.de AG: Erhöhung der EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2021 Zweite Akquisition im Jahr 2022: Mutares erwirbt das Sheffield-Geschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...