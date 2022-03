DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 04-March-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

4 March 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 3 March 2022 it purchased a total of 275,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 200,000 75,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.280 GBP1.064 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.246 GBP1.036 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.26701 GBP1.050618

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 731,326,191 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 832 1.280 XDUB 08:15:11 00057373934TRLO0 4455 1.280 XDUB 08:20:13 00057374343TRLO0 3649 1.280 XDUB 08:20:13 00057374344TRLO0 931 1.280 XDUB 08:20:31 00057374404TRLO0 3487 1.280 XDUB 08:20:42 00057374416TRLO0 3846 1.280 XDUB 08:21:12 00057374483TRLO0 4323 1.280 XDUB 08:22:51 00057374577TRLO0 4105 1.280 XDUB 08:22:52 00057374578TRLO0 35 1.278 XDUB 08:20:13 00057374342TRLO0 4036 1.278 XDUB 08:30:48 00057375102TRLO0 3339 1.276 XDUB 08:52:00 00057376329TRLO0 4122 1.276 XDUB 14:11:23 00057392006TRLO0 4430 1.276 XDUB 14:13:56 00057392073TRLO0 3920 1.276 XDUB 14:31:58 00057393029TRLO0 3727 1.276 XDUB 14:34:58 00057393192TRLO0 3783 1.276 XDUB 14:38:58 00057393490TRLO0 179 1.276 XDUB 14:38:58 00057393491TRLO0 3920 1.274 XDUB 08:36:50 00057375530TRLO0 11 1.274 XDUB 13:58:50 00057390984TRLO0 2200 1.274 XDUB 13:58:50 00057390985TRLO0 1582 1.274 XDUB 13:58:50 00057390986TRLO0 3843 1.274 XDUB 14:51:19 00057394590TRLO0 607 1.274 XDUB 14:51:19 00057394591TRLO0 2981 1.274 XDUB 14:51:19 00057394592TRLO0 1500 1.272 XDUB 08:36:50 00057375531TRLO0 2543 1.272 XDUB 08:36:50 00057375532TRLO0 215 1.272 XDUB 08:59:51 00057376751TRLO0 1672 1.272 XDUB 09:08:07 00057377282TRLO0 1338 1.272 XDUB 09:08:07 00057377283TRLO0 274 1.272 XDUB 09:08:07 00057377284TRLO0 26 1.272 XDUB 09:08:07 00057377285TRLO0 278 1.272 XDUB 09:08:07 00057377286TRLO0 3136 1.272 XDUB 09:08:07 00057377287TRLO0 466 1.272 XDUB 09:08:07 00057377288TRLO0 2200 1.272 XDUB 13:34:31 00057389720TRLO0 1670 1.272 XDUB 13:34:31 00057389721TRLO0 40 1.272 XDUB 13:34:31 00057389722TRLO0 43 1.272 XDUB 13:34:31 00057389723TRLO0 17 1.272 XDUB 13:35:50 00057389759TRLO0 794 1.272 XDUB 13:37:40 00057389798TRLO0 1846 1.272 XDUB 13:37:40 00057389799TRLO0 2128 1.272 XDUB 13:38:52 00057389825TRLO0 2228 1.272 XDUB 13:38:52 00057389826TRLO0 1305 1.270 XDUB 12:32:39 00057386982TRLO0 2500 1.270 XDUB 12:32:39 00057386983TRLO0 646 1.270 XDUB 13:20:53 00057389022TRLO0 634 1.270 XDUB 13:25:09 00057389198TRLO0 353 1.270 XDUB 14:53:37 00057394870TRLO0 3628 1.270 XDUB 14:53:37 00057394871TRLO0 395 1.268 XDUB 09:13:14 00057377768TRLO0 279 1.268 XDUB 09:13:14 00057377769TRLO0 478 1.268 XDUB 09:13:14 00057377770TRLO0 120 1.268 XDUB 09:13:14 00057377771TRLO0 404 1.268 XDUB 09:13:14 00057377774TRLO0 2212 1.268 XDUB 09:14:05 00057377824TRLO0 3805 1.268 XDUB 12:33:43 00057387122TRLO0 3639 1.266 XDUB 08:43:43 00057375918TRLO0 1346 1.266 XDUB 15:01:22 00057395613TRLO0 7246 1.264 XDUB 11:35:46 00057384915TRLO0 422 1.264 XDUB 11:35:46 00057384916TRLO0 957 1.264 XDUB 11:35:46 00057384917TRLO0 2231 1.264 XDUB 11:35:46 00057384918TRLO0 2720 1.264 XDUB 12:51:33 00057387905TRLO0 2111 1.264 XDUB 12:51:33 00057387906TRLO0 2426 1.264 XDUB 13:10:01 00057388579TRLO0 442 1.264 XDUB 13:10:01 00057388580TRLO0 75 1.262 XDUB 08:43:43 00057375921TRLO0 90 1.262 XDUB 08:43:43 00057375922TRLO0 620 1.262 XDUB 08:43:43 00057375923TRLO0 674 1.262 XDUB 15:06:03 00057396166TRLO0 2845 1.262 XDUB 15:06:03 00057396167TRLO0 3454 1.262 XDUB 15:16:47 00057397200TRLO0 577 1.260 XDUB 09:33:09 00057378817TRLO0 5941 1.260 XDUB 09:56:13 00057379885TRLO0 747 1.260 XDUB 10:07:26 00057380319TRLO0 3081 1.260 XDUB 10:16:34 00057380641TRLO0 3333 1.260 XDUB 10:16:34 00057380642TRLO0 191 1.260 XDUB 10:16:34 00057380643TRLO0 112 1.260 XDUB 10:20:30 00057380832TRLO0 3862 1.260 XDUB 10:20:30 00057380833TRLO0 1189 1.260 XDUB 11:35:53 00057384920TRLO0 640 1.260 XDUB 11:43:29 00057385162TRLO0 123 1.260 XDUB 11:54:17 00057385723TRLO0 280 1.260 XDUB 11:54:17 00057385724TRLO0 1887 1.260 XDUB 11:54:17 00057385725TRLO0 943 1.258 XDUB 15:34:20 00057399114TRLO0 193 1.258 XDUB 15:34:20 00057399115TRLO0 5790 1.258 XDUB 15:34:20 00057399116TRLO0 1209 1.256 XDUB 15:54:52 00057401658TRLO0 122 1.256 XDUB 15:54:52 00057401659TRLO0 461 1.254 XDUB 10:24:24 00057381009TRLO0 4002 1.254 XDUB 15:22:11 00057397761TRLO0 551 1.254 XDUB 15:36:46 00057399386TRLO0 3036 1.254 XDUB 15:36:46 00057399387TRLO0 3893 1.254 XDUB 15:57:02 00057401993TRLO0 3887 1.250 XDUB 15:44:02 00057400307TRLO0 3443 1.250 XDUB 15:59:42 00057402441TRLO0 3801 1.248 XDUB 16:04:22 00057402986TRLO0 521 1.248 XDUB 16:11:44 00057403817TRLO0 3292 1.248 XDUB 16:11:44 00057403818TRLO0 4079 1.246 XDUB 16:17:38 00057404679TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 781 106.40 XLON 08:15:27 00057373946TRLO0 3830 106.20 XLON 08:15:27 00057373947TRLO0 2500 106.40 XLON 08:28:57 00057374937TRLO0 158 106.40 XLON 08:28:57 00057374936TRLO0 641 105.40 XLON 08:43:38 00057375917TRLO0 757 105.40 XLON 08:43:43 00057375920TRLO0 2500 105.40 XLON 08:43:43 00057375919TRLO0 1500 105.60 XLON 09:08:28 00057377328TRLO0 1095 105.60 XLON 09:08:28 00057377327TRLO0 1000 104.60 XLON 09:45:13 00057379405TRLO0 2275 104.60 XLON 09:56:13 00057379886TRLO0 1120 104.40 XLON 09:59:36 00057380008TRLO0 2500 104.60 XLON 10:20:30 00057380835TRLO0 892 104.60 XLON 10:20:30 00057380834TRLO0 222 104.60 XLON 10:20:30 00057380836TRLO0 3449 104.60 XLON 10:51:50 00057382081TRLO0 30 105.00 XLON 11:29:57 00057384607TRLO0 66 105.20 XLON 11:30:27 00057384682TRLO0 162 105.20 XLON 11:30:27 00057384681TRLO0 2417 105.20 XLON 11:30:27 00057384680TRLO0 49 105.20 XLON 11:30:27 00057384679TRLO0 34 105.20 XLON 11:30:27 00057384678TRLO0 267 105.20 XLON 11:30:27 00057384683TRLO0 248 105.20 XLON 11:32:37 00057384808TRLO0 372 105.00 XLON 12:04:31 00057386072TRLO0 2774 105.00 XLON 12:04:31 00057386074TRLO0 73 105.00 XLON 12:04:31 00057386073TRLO0 838 105.00 XLON 12:40:37 00057387457TRLO0 2136 105.00 XLON 12:40:37 00057387456TRLO0 189 105.00 XLON 12:40:37 00057387455TRLO0 2500 105.00 XLON 13:12:37 00057388689TRLO0 397 105.00 XLON 13:12:37 00057388688TRLO0 1000 105.20 XLON 13:28:31 00057389488TRLO0 2103 105.40 XLON 13:41:37 00057389960TRLO0 808 105.40 XLON 13:41:37 00057389959TRLO0 523 105.40 XLON 13:41:37 00057389958TRLO0 2037 106.00 XLON 14:00:39 00057391115TRLO0 1100 105.80 XLON 14:12:37 00057392032TRLO0 3197 105.80 XLON 14:17:37 00057392235TRLO0 35 105.80 XLON 14:17:37 00057392234TRLO0 378 105.80 XLON 14:31:37 00057392998TRLO0 1000 105.80 XLON 14:32:17 00057393049TRLO0 2500 105.80 XLON 14:38:41 00057393464TRLO0 1470 105.80 XLON 14:48:41 00057394070TRLO0 3107 105.00 XLON 15:01:22 00057395612TRLO0 137 105.00 XLON 15:01:22 00057395611TRLO0 287 105.00 XLON 15:01:22 00057395610TRLO0 1035 104.80 XLON 15:16:47 00057397201TRLO0 287 104.80 XLON 15:16:47 00057397204TRLO0 2080 104.80 XLON 15:16:47 00057397203TRLO0 420 104.80 XLON 15:16:47 00057397202TRLO0 3697 104.40 XLON 15:34:18 00057399110TRLO0 1000 103.80 XLON 15:41:57 00057400103TRLO0 1500 103.60 XLON 15:47:24 00057400668TRLO0 1500 104.00 XLON 15:50:35 00057401137TRLO0 388 104.20 XLON 15:55:43 00057401756TRLO0 1500 104.20 XLON 15:55:43 00057401755TRLO0 1751 103.60 XLON 16:04:22 00057402988TRLO0 213 103.60 XLON 16:04:22 00057402987TRLO0 1175 103.60 XLON 16:05:57 00057403163TRLO0 1000 103.60 XLON 16:05:57 00057403162TRLO0

