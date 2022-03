The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.03.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.03.2022



ISIN Name

NZKXMDT002C6 EXPORT-IMPORT BK 17/22MTN

US00254EMM11 SWED.EXP.CRED. 17/22 MTN

XS1573134522 CH.CINDA FI.(2017)I 17/22

XS1572895198 CHINA REINS FIN 17/22

DE000NLB89R0 NORDLB 3 PH.BD. 22/17

XS1576650813 SPAREBANK 1 SMN 17/22 MTN

XS1576220484 ING GROEP 17/22 MTN

XS1622146758 MMC FINANCE 17/22 REGS

AU0000ATBHI7 ASIAN DEV. BK 2022

DE000HLB3FT8 LB.HESS.-THR.IS0511B/2012

DE000HLB3AE1 LB.HESS.THR.CARRARA03H/16

